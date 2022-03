Ste rezervoar z gorivom napolnili danes? Potem ste naredili napako: to so nove cene goriv, ki veljajo od torka

Cene goriva bodo od torka nižje. Z novo uredbo, ki bo veljala od torka in naslednjih 30 dni, bo 95-oktanski bencin stal največ 1,503 evra za liter, dizel pa na 1,541 evra (ceno so izračunali na podlagi podatkov, 7-dnevnega povprečja, ki ga ministrstvo za infrastrukturo pošilja evropski komisiji). V primerjavi z aktualnimi cenami bi se te lahko znižale tudi do skoraj 20 centov, kar bi pri 50-litrskem rezervoarju lahko pomenilo deset evrov prihranka.

Uredbo so sprejeli danes, razkriva minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, veljati pa začne jutri in bo veljala naslednjih 30 dni. Cilj je umiritev razmer na trgu goriv, ob tem pa je poudaril še, da imamo količinsko gledano pogonskih goriv dovolj, tako da ni strahu pred pomanjkanjem.

Regulacijo cen goriv je danes napovedal premier Janez Janša.