Vlada danes pretresa ukrepe: na mizi novi predlogi za zaostrovanje

Vlada bo na današnji seji znova razpravljala tudi o epidemioloških razmerah. Na mizi bodo predvidoma tudi predlogi o zaostritvah omejevalnih ukrepov. Med predlogi strokovne skupine za covid 19 je tudi študij na daljavo in promocija dela od doma, je za STA potrdila vodja skupine Mateja Logar. V torek je za Pop TV dejala, da bi po predlogu skupine vaje in seminarji študentov v manjših skupinah in ob upoštevanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) še vedno potekale na fakultetah.

Glede predloga uvedbe pogoja preboleli, cepljeni (PC) bodo po njenih besedah počakali na odločitev ustavnega sodišča. Slednje je namreč septembra zadržalo izvajanje določb odloka, ki je določal uvedbo pogoja PC v državni upravi. K sprejetju odločitve je sodišče v ponedeljek pozval tudi predsednik vlade Janez Janša.

Bodo potrebni dodatni ukrepi?

Ob tem je napovedal, da bodo dodatni ukrepi zagotovo potrebni. Kako radikalni bodo, pa da je odvisno od tega, kako se bodo uveljavljali že sprejeti ukrepi. Sprejeti ukrepi na nekaterih področjih po njegovi oceni že delujejo.

Strokovna skupina bo vladi prav tako predlagala ukrep delo od doma povsod, kjer je to mogoče. Na Portugalskem je bilo poleti, ko je prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije, po besedah Logarjeve delo od doma v veliki meri sprejeto kot pomemben ukrep. »Sploh če gledamo, da so okužbe na delovnem mestu na drugem mestu po okužbah znotraj družine v zadnjih tednih.«

Na vprašanje, ali bodo vladi predlagali zaprtje države, je Logarjeva opomnila, da so se že več tednov v skupini pogovarjali tudi o tej možnosti. Po njenih besedah je poleg zdravstva treba upoštevati tudi druge dejavnosti, med njimi šolstvo, kulturo in gospodarstvo, »ki omogoča financiranje zdravstva«. Ob tem je rekla, da »idealne rešitve v tem trenutku ni«.

Po navedbah ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa bodo končni predlogi za vlado odvisni od stališč, podanih na zadnjem sestanku strokovne skupine, ki je zasedala v sredo zvečer.