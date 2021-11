Logarjeva razkrila, kateri novi ukrepi so na mizi

Epidemiološke razmere v Sloveniji so katastrofalne, (mili) ukrepi ne delujejo, število okužb pa še vedno ostaja izredno visoko. Svetovalna skupina za covid, ki jo vodi infektologinja Mateja Logar, je v oddaji 24 ur zvečer povedala, da so na mizi nekateri novi ukrepi, s katerimi bodo poskusili zamejiti širjenje okužb.

Kot je povedala, se je svetovalna skupina pogovarjala tudi o zaprtju države, toda ta možnost najverjetneje ne bo prišla v poštev. »Kot veste, se v svetovalni skupini že več tednov pogovarjamo tudi o tej možnosti. Če bi bilo mogoče s tem vplivati le na en segment, na zdravstvo, bi bila odločitev zelo enostavna. Iz predhodnih izkušenj vemo, da zapiranje države najhitreje privede do želenih rezultatov, a epidemija ni le problem zdravstva, temveč celotne družbe. Upoštevati moramo tudi druga področja, izobraževanje, kultura in seveda gospodarstvo. To ne nazadnje tudi omogoča financiranje zdravstva. Težava je večplastna, treba je najti rešitev, ki bo najbolj optimalna za vse. Idealnih rešitev ni, tudi časa ni veliko, odločitve pa bodo potrebne. Možnosti so različne, bomo videli, v katero smer bomo šli v naslednjih dneh,« je povedala.

Tudi model PC je precej negotov zaradi odločitve ustavnega sodišča, ki je ustavilo izvajanje tega ukrepa v državni upravi. »Čakamo na dokončno odločitev ustavnega sodišča, saj nima pomena uvajati ukrepa, če se ta po nekaj dneh izkaže, da ga ne smemo izvajati.«

O tem, kateri so dodatni ukrepi, ki bi lahko kmalu prišli v veljavo, pa je Logarjeva povedala, da se pogovarjajo o dodatnem omejevanju storitvenih dejavnosti, in sicer tam, kjer prihaja do največjega stika med ljudmi. Predlagali bi tudi, da bi študij, kar se predavanj tiče, potekal na daljavo, vaje in seminarji pa v živo s pogojem PCT. Med predlogi je tudi delo od doma. Logarjeva je poudarila, da je prav ta ukrep močno pomagal pri zamejitvi okužb na Portugalskem, zanj se je odločilo kar 80 odstotkov delodajalcev, ki so imeli možnosti za to.