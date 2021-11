Iz osnovnih šol poročajo o pozitivnih izvidih, toliko staršev ni podpisalo soglasja

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus je danes v šolah po navedbah povprašanih ravnateljev povečini steklo brez večjih težav, tudi pri najmlajših. Učencev, ki so zaradi nestrinjanja staršev s samotestiranjem ostali doma, je malo, točne podatke o tem še zbirajo. So pa ponekod starši nestrinjanje izrazili s shodom pred šolo.

Tako so poročali ravnatelji iz posameznih osnovnih šol.

OŠ Lava Celje: trije odstotki staršev za izobraževanje na daljavo

Ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko je za STA povedala, da je samotestiranje pri njih zelo dobro steklo tako na razredni kot na predmetni stopnji. Po njenih besedah je dobra priprava prispevala k uspešnemu poteku samotestiranja, večina staršev pa je ravnala izjemno odgovorno.

»Z učitelji smo se kakovostno pripravljali, z učenci predhodno pogledali videoposnetke samotestiranja, razložili in verjetno razblinili strahove. Na razredni stopnji sicer traja dalj časa, na predmetni stopnji pa so priprave in samotestiranje stekle zelo hitro. V šoli se je samotestiralo okrog 70 odstotkov učencev od 506, s tem da je en razred v karanteni. Za izobraževanje na daljavo so se odločili okrog trije odstotki staršev,« je dejala.

Dodala je, da je sicer deset staršev prišlo pred šolo in so izrazili nestrinjanje s samotestiranjem, a so bili tudi na to pripravljeni ter zadevo uredili po protokolu.

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina: brez soglasja le dva učenca od 745

Tudi na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je samotestiranje steklo brez težav, tudi pri najmlajših učencih, je za STA povedala ravnateljica Irena Kodele Krašna. Mnogi so postopek vadili v preteklih dveh dneh že doma. »Učenci, s katerimi sem se pogovarjala, so z nestrpnostjo pričakovali začetek samotestiranja, vendar brez strahu pred njim,« je povedala.

Ravnateljica je dobila sicer nekaj, kot se je izrazila, nesramnih odzivov staršev, a jih ni bilo veliko. Drugi so jih le obvestili, da bodo otroci zaradi nestrinjanja s samotestiranjem ostali doma. »Le dva učenca od 745 sta prišla v šolo kljub temu, da se starši niso strinjali s samotestiranjem, zato smo jih poklicali, naj pridejo po otroka,« je povedala.

Podatke o številu otrok, ki danes niso prišli v šolo zaradi samotestiranja, še zbirajo. Na ajdovski osnovni šoli so sicer v karanteni trije od skupaj 36 oddelkov, nekaj zaposlenih ali učencev pa je covid-19 tudi prebolelo.

OŠ Toneta Čufarja Maribor: Samotestiranje brez večjih pretresov

V OŠ Toneta Čufarja Maribor so prvi dan samotestiranja prestali brez večjih pretresov. »Pogledali so si filmček, pogovorili so se, učiteljice so jim pokazale, kako se to naredi. Veliko učencev je dejalo, da to že znajo, saj to redno delajo doma, tako da bi bilo nobenih težav. Izidi so bili vsi negativni,« je za STA povedala ravnateljica Eva Raušl.

»Otroci so to dobro sprejeli, težav, tistih vidnih, danes ni bilo. Učenci so testiranje izvedli z dobro voljo, tisti mlajši so to vzeli kot zabavno stvar, kar zadovoljna sem tudi s tem, koliko otrok danes še ni prineslo soglasja staršev. Tu izstopa morda posamezen razred, ostali pa so to lepo sprejeli,« je dodala. Učence, ki niso imeli podpisanega soglasja staršev za samotestiranje, so razredniki pozvali, naj naslednji dan izjavo prinesejo, sicer bodo morali domov. Danes so še lahko bili pri pouku.

Druga osnovna šola Slovenj Gradec: Pozitivnih testov ni bilo

Tudi na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec, ki je skupaj s podružnico Pameče-Troblje največja v Mislinjski dolini in jo skupaj obiskuje 587 otrok, težav s samotestiranjem ni bilo. Se je pa zjutraj pred šolo zbralo od deset do 15 staršev, ki so mirno izrazili nestrinjanje s tem, prisotna je bila tudi policija, je za STA povedala ravnateljica Nada Duler. Po doslej znanih podatkih pozitivnih rezultatov testov danes ni bilo.

Le nekaj otrok je bilo takšnih, za katere starši niso podali soglasja za samotestiranje. Zanje so uredili poseben prostor in starše obvestili, da jih morajo prevzeti, saj ne izpolnjujejo pogoja PCT in zato ne morejo biti navzoči pri pouku v šoli. Bodo pa zanje organizirali šolanje na daljavo v obsegu, kot bodo lahko glede na tehnične in kadrovske zmožnosti, je dejala ravnateljica.

OŠ Ribnica: Štirje učenci pozitivni in asimptomatski

Na OŠ Ribnica, ki ima 962 učencev, je po besedah ravnateljice Andreje Modic samotestiranje steklo »kar dobro«, natančne podatke sicer še zbirajo. Pozitivni so bili štirje učenci, ki so jih starši že odpeljali domov. Nihče od četverice sicer ni imel znakov okužbe. Njihovih razredov niso poslali v karanteno, saj so bili v razredu le kratek čas. Sicer je v karanteni pri njih trenutno pet razredov.

Podatke o učencih, ki zaradi samotestiranja niso prišli v šolo, še zbirajo, po oceni ravnateljice pa jih je okoli 30. V šolo sta danes prišla tudi učenca iz iste družine brez soglasja za samotestiranje. Zato je šola poklicala očeta, ki je bil po besedah ravnateljice pridružil skupini kakih 15 ali 20 staršev pred šolo.

»Niso protestirali, želel je le razpravljati z menoj. Veliko nisem želela razpravljati. Povedala sem mu le, da mi je žal, da izkoriščajo otroke za svoj upor proti vladnim ukrepom in povedala, da bosta otroka prišla pred šolo. Tako se je tudi zgodilo, nato pa je skupina odšla,« je povedala za STA.

OŠ Ljudski vrt, Ptuj: Okoli pet odstotkov brez soglasja

Na ptujski OŠ Ljudski vrt, ki jo skupaj s podružnico v Grajeni obiskuje okoli 900 otrok, večjih težav niso imeli, čeprav so glede na zapise in grožnje s tožbami na družabnih omrežjih po besedah ravnateljice Tatjane Vaupotič Zemljič dan pričakovali s strahom. Na starše se je s prošnjo dodatno obrnila zvečer in jih pozvala, naj ne izvajajo protestov vpričo svojih otrok in da naj jih tisti, ki imajo z ukrepi resnične težave, obdržijo doma, šola pa se bo za ostale potrudila, da bo samotestiranje čim manj boleče.

Kot je povedala za STA, so starši v veliki večini otroke pripeljali v šolo s podpisanimi soglasji. Takih, ki soglasja niso dali, je bilo okoli pet odstotkov. Pozitivne izvide testiranja so imeli pri šestih učencih v treh oddelkih, za katere so poskrbeli po predvidenem protokolu. Dvema oddelkoma se tako obeta odhod v karanteno, medtem ko je bil v enem izvid pozitiven pri učenki, ki je v šolo prišla šele danes, zato karantene zanje ne bo.

»Ko sem jih vprašala, če je bilo hudo, so večinoma dejali, da je bilo zabavno ter da jim je jasno, zakaj se morajo testirati, saj želijo ostati zdravi,« je še dodala ravnateljica ptujske šole. Otrokom, ki niso prišli v šolo, spremljanja pouka preko videokonference ne bodo mogli zagotoviti, bodo pa učno snov in naloge prejemali preko e-učilnice. Ravnateljica upa, da si bo še kateri od staršev po današnjem dnevu premislil in otroka vendarle poslal v šolo.

Oš Kolezija, Ljubljana: Od 984 učencev na testu pozitiven eden

Ravnateljica OŠ Kolezija Nina Triller je za STA povedala, da so samotestiranje uspešno izvedli, kot je bilo določeno z odlokom. Pouk sedaj poteka nemoteno. Od skupaj 984 učencev je bil na hitrem testu pozitiven eden. »Moram poudariti, da starši otrok na naši šoli vedno poskrbijo, da v šolo pošiljajo zdrave otroke in sem jim zato hvaležna,« je dejala.

Podatka o tem, koliko staršev ni dalo soglasja za samotestiranje, še nimajo, se bodo pa ti učenci morali šolati od doma. Po trenutno zbranih podatkih je v šolo prišlo 10 učencev, katerih starši niso podpisali soglasja. »V enem primeru pa je prišlo do nesporazuma, saj starši soglašajo in bodo soglasje tudi posredovali,« je še dodala Nina Triller.

OŠ Drska, Novo mesto: Veliko hrupa za prazen nič

V novomeški Osnovni šoli Drska pri samotestiranju niso imeli posebnih težav. Nekoliko se je zapletlo le z enim od staršev, ki je temu nasprotoval, a so zaplet rešili, je za STA povedala njena ravnateljica Natalija Novak. Ocenila je, da je bilo »veliko hrupa za prazen nič«. Samotestirali se sicer niso otroci 12 oddelkov, ki so v karanteni zaradi okužbe v šoli v naravi in dodatnih 15 šolarjev, ki k pouku danes niso prišli iz različnih razlogov. Šolo sicer obiskuje 591 otrok, je dodala.

OŠ Stražišče: Pozitiven en učenec

V Osnovni šoli Stražišče, ki jo obiskuje več kot tisoč otrok, je prvi dan testiranja minil mirno. Pozitiven izvid testa so zabeležili le pri enem učencu, je za STA povedal ravnatelj Pavel Srečnik. Po doslej zbranih podatkih je na šoli tudi zelo malo takih, ki se niso odločili za samotestiranje.

Potem ko so prejšnje dni na šoli prejeli kar nekaj pošte z grožnjami s tožbami in podobno, pa danes pred šolo ni bilo nobenih protestov ali shodov, je dodal Srečnik. S temi ali štirimi starši, ki nasprotujejo samotestiranju otrok, se je v minulih dneh tudi osebno pogovoril, pogovori pa so potekali spoštljivo in strpno, je poudaril. Ključno se mu zdi, da so otroci v šoli. »Moje osebno mnenje sicer je, da se te stvari ne bi smele lomiti na plečih otrok, pa očitno se,« je dejal.