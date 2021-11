Andrej Vizjak se je opravičil. Pa bo to dovolj, da ostane minister?

»Če bodo nadaljnja razkritja ali preiskave pokazale, da je posnetek pristen in da je minister Vizjak res nagovarjal k utaji davka, potem bi moral odstopiti. Če pa se izkaže, da posnetek ni pristen in gre za manipulacijo različnih posnetkov, pa je to po naši oceni nedopusten poskus medijske diskreditacije ministra,« so nedavno odgovorili na naša vprašanja iz stranke NSi. Posnetek, dolg šest minut, je včeraj objavil Pop TV, minister Andrej Vizjak pa je tokrat dejal, da ne dvomi v avtentičnost posnetka. Poleg tega pa je v javnost prišla še ena neprijetnost za Vizjaka in sicer, da so bodo na poti do cilja strli jajca kakšnemu sodniku. Vizjak izjavo obžaluje, zanjo se je opravičil in se od nje distanciral.

Stranki NSi, ki jo vodi Matej Tonin, sicer minister za obrambo, smo vnovič vprašali po podpori ministru Vizjaku: »Izjave ministra Andreja Vizjaka glede pritiskov na sodnike so neprimerne in nesprejemljive. V NSi se bomo o novih dejstvih in posnetku pogovorili v prihodnjih dneh, ko se bo predsednik NSi vrnil iz tujine. Odločitev o tem, če minister Vizjak še uživa naše zaupanje, pa bomo sprejeli do obravnave interpelacije o njegovem delu.«

Medtem pa opozicija pričakuje odstop ali odstavitev ministra Vizjaka, nekateri celotne vlade. A Vizjak o tem, vsaj zaenkrat, očitno še ne razmišlja. Pred kamero je danes namreč govoril o tem, da bo podrobnosti slišanega na posnetkih lahko pojasnil ob interpelaciji.

Iz stranke SMC odgovora še nismo prejeli.