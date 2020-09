Virus v Sloveniji ne popušča, za las zgrešili rekord

Nevarnost zadušitve

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili 4.118 testov, od tega jih je bilo 291 pozitivnih. Število okuženih je tako v primerjavi z dnevom prej nižje za 50, se je pa povečalo število bolnikov, ki zaradi covid-19 potrebujejo zdravljenje v bolnišnicah. Med 2.567 aktivnimi primeri okužbe je namreč 320 ljudi v bolnišnicah, od tega jih je 27 na respiratorjih.

V sredo so pri nas potrdili rekordnih 78 (sprva so poročali o 79 okuženih, a so eno osebi šteli dvakrat) novih okužb z virusom sars-cov-2 (ob rekordnih 2.560 testih), danes pa so sporočili, da je bilo v zadnjem dnevu opravljenih 2.489 testov, od tega jih je bilo 77 pozitivnih.V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 26 pacientov, kar je precej manj kot dan prej, ko jih je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 33. Na intenzivni negi je pet pacientov, covid-19 pa v Sloveniji ni zahteval novih smrtnih žrtev.Vlada je sporočila, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) nošenje maske pri otrocih do vključno petega leta ne priporoča, »ker manjši otroci maske ne znajo pravilno uporabiti, obstaja pa tudi nevarnost zadušitve. Zdravstveni inšpektorji pri nadzoru upoštevajo priporočila NIJZ in v zaprtem javnem prostoru ne zahtevajo nošenja maske pri otrocih do vključno petega leta starosti.« Ob tem je vlada ponovila, da je uporaba mask poleg pravilnega umivanja rok, higiene kašlja in kihanja ter vzdrževanje primerne razdalje pomemben ukrep, s katerim lahko prispevamo k obvladovanju širjenja koronavirusa.Preberite tudi:Epidemiološka slika v Sloveniji se zadnje tedne naglo slabša. Potem, ko smo imeli sredi poletja veliko število vnosov okužb iz tujine, prednjačila je Hrvaška, pa v zadnjem času narašča število okužb neznanega izvora in lokalne okužbe. Pristojni ob tem ljudi pozivajo, naj sodelujejo z epidemiologi in razkrivajo, s kom so bili v stiku, saj bo le tako mogoče čim hitreje zajeziti širjenje virusa. Zaskrbljujoče je tudi to, da je virus ponovno vdrl v nekatere domove za starejše občane.