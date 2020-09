Minister Gantar miri: Ni nas treba biti strah

Potem ko so v Sloveniji v torek potrdili rekordnih 79 primerov okuženosti z novim koronavirusom, je mnoge zaskrbelo. Prav tako je vse več okužb v domovih za starejših. Vlada za zdaj ne bo zaostrovala ukrepov in bo po besedah vodje strokovne skupinepočakala teden dni, da vidi, kakšen je učinek nošenja mask.Beovićeva je za Odmeve dejala, da je sicer virus še komaj pod nadzorom, zato je toliko pomembnejše strogo izvajanje ukrepov, kot so nošenje mask, umivanje rok in držanje razdalje. »Problem je resen, in če bomo zares želeli živeti normalno, se bomo morali striktno držati higienskih principov.«Epidemiološke razmere v Sloveniji pa je za Odmeve komentiral tudi zdravstveni minister. Po njegovem mnenju so večje številke pričakovane, saj je bilo bistveno več testiranja. »Razmere so dokaj resne, čeprav smo boljši kot sosednje države. Pred nami je zahtevna naloga, da se držimo preventivnih pravil, ki so enostavna in učinkovita. Če se jih bomo držali, nas ni treba biti strah.« Rekel je tudi, »da si nihče med nami ne želi ostrih ukrepov in zapiranja družbe, kot je bilo v času epidemije«.