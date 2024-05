Hude nepravilnosti v slovenski gostilni, baru, slaščičarni in kavarni ter okrepčevalnici

Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so od lanskega novembra do letošnjega maja pregledali 732 obratov javne prehrane. Zaradi ugotovljenih hujših nepravilnosti so petim odredili začasno zaprtje, piše Delo.

Lokacijsko gre za obrate po vsej Sloveniji

Hude nepravilnosti so zabeležili v gostilni, baru, slaščičarni in kavarni ter okrepčevalnici. Lokacijsko gre za obrate po vsej Sloveniji. Dva sta nepravilnosti odpravila, v enem prenavljajo kuhinjo, eden je opustil dejavnost, v enem primeru pa jo nadaljujejo zgolj s prodajo pijač, navaja Delo.

Kot dodaja, so inšpektorji v nadzorih ugotovili slabše sanitarno-tehnične pogoje, pomanjkljivo znanje zaposlenih, tudi zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra, kar vpliva na ustreznost ravnanja z živili.