Hud udarec za kraljico Camillo: tega ni pričakoval nihče

Rezultati zadnje ankete o priljubljenosti britanske kraljeve družine razkrivajo, da tej ne uspeva pridobivati priljubljenosti med mlajšo populacijo, med volivci laburistov in med Škoti, povzema spletna stran GB News.

Organizacija YouGov je v anketi za mnenje o kraljevi družini povprašala več kot 2000 Britancev, po analizi odgovorov se je izkazalo, da je kraljica Camilla najmanj priljubljena med višjimi člani Firme.

In to kljub temu, da je zadnje čase marljivo nadomeščala kralja Karla III. ter Kate Middleton, ki se zdravita za rakom.

Prehiteli so jo princesa Kate, princ William, princesa Anne, vojvodinja Edinburga in Camillin mož, kralj Karel.

Camilli v korist je sicer glasovalo največ konservativnih volivcev (68 odstotkov), kot pozitivno osebo pa jo vidi le 39 odstotkov laburistov.

Čeprav je Camilla med višjimi člani kraljeve družine po priljubljenosti zadnja, je ta znatno narasla po poroki s kraljem leta 2005.

Razmerje Camille in Karla tedaj, ko je bil ta še poročen s princeso Diano, je sedanjo kraljico vrglo v nemilost javnosti, Diana jo je imenovala tretja oseba v njenem zakonu in povedala, da je bila zaradi nje v njem gneča.

V letu smrti Diane je bilo proti Camilli 57 odstotkov vprašanih, odstotek se je do leta 2024 zmanjšal na 38.

Na splošno je monarhija najmanj priljubljena med vprašanimi v starostni skupini od 18 do 24 let, saj ima skoraj polovica vprašanih te starosti (47 odstotkov) o njej negativno mnenje.

Nekaj več kot polovica (51 odstotkov) starih od 25 do 49 let nanjo gleda kot na nekaj pozitivnega.

To bi se lahko spremenilo, ko bosta prestol zasedla valižanska princ in princesa William in Kate, saj sta najbolj priljubljena med mladimi, ki štejejo od 18 do 24 let.

Kraljeva družina je najmanj priljubljena med laburističnimi volivci, zanjo je 43 odstotkov teh, med liberalnimi demokrati se zanjo izreka 66 in med konservativci 85 odstotkov vprašanih.