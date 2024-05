Na dirki se ne gleda na porabo

Ljubitelji bencinskih hlapov se v Sloveniji navdušujejo tudi nad t. i. autocrossom, razburljivo avtomobilsko panogo, ki združuje hitrost, spretnost in adrenalinsko vožnjo. Razdeljena je na pet različnih divizij: razred 1 (turistična vozila do 4000 ccm), razred 1A (turistična vozila do 1600 ccm z dvokolesnim pogonom), razred 3 (posebna tekmovalna vozila do 4000 ccm – buggy – z dvo- ali štirikolesnim pogonom), razred 3A (posebna tekmovalna vozila do 4000 ccm – buggy – z dvokolesnim pogonom), ter t. i. kart cross posebna tekmovalna vozila do 600 ccm (buggy) z dvokolesnim pogonom. Prav slednja, kart cross, je priljubljena tudi v Sloveniji.

Pet dirk

»Navdušen sem nad kart crossom. Ko se enkrat zasvojiš z bencinom, se to nikoli ne neha,« nam pove 47-letni Primorec Tom Nemarnik, v tem hipu vodilni na državnem prvenstvu kart cross. Za tekmovalci sta dve dirki: prva je bila 6. in 7. aprila v Gambetičih v hrvaški Istri, druga 4. maja na dirkališču Kaps Moravče, sledijo pa še tri: v Gambetičih 22. in 23. junija ter 7. in 8. septembra ter zadnja 5. in 6. oktobra v Moravčah.

Tom ima bogato kariero za tekmovalnim volanom. Dirka od leta 1992, sprva gokart, potem gorske in cestnohitrostne dirke, vozil je tudi formulo 3. Želel je v formulo 3000, a so ga ustavili enormni stroški, bil je tudi reli dirkač, zdaj je pristal v kart crossu. »Po dveh dirkah vodim, tudi v prejšnjih dveh sezonah sem bil blizu naslovu, a so me ustavile tehnične težave,« Tom pogleduje v nadaljevanje sezone, v kateri bi se rad zavihtel na vrh.

Po dveh dirkah vodim, tudi v prejšnjih dveh sezonah sem bil blizu naslovu, a so me ustavile tehnične težave.

Suzukijev motor

Tekmovanja potekajo v Sloveniji in na Hrvaškem. FOTO: Matjaž Sedušak/avtokrosarena.com

Tekmovanje se začne s kvalifikacijami, ko so na sporedu tri dirke. Najboljša dva časa štejeta pri lovu na najboljši startni položaj na dirki, na kateri tekmuje 10 dirkačev. Vozila dosegajo hitrost tja do 135 km/uro! »Avto ima zadnji pogon, oblike je take kot t. i. buggy. Motor je Suzukijev, premore 600 kubikov ter 130 konjskih moči,« Tom postreže s podatki. Ko ga vprašamo o porabi, pove, da se na to na dirkah ne gleda. Njegovo vozilo premore šest prestav, tehta 340 kilogramov, voznik je med vožnjo krepko zaščiten in varovan. Protokoli so jasni, na šoferju pa negorljiva obleka, čelada, rokavice in čevlji. Kart cross vozila so majhna, odprta, pogon, tako ima Tom, je na zadnjih kolesih. Dirka se na posebnih stezah, kjer so različne ovire, skoki in zavoji. Cilj je, da voznik postavi najboljši čas na krogu. Tom je član Avtokros kluba Kamnik, ki ga vodi Damjan Dolinšek. Gre za novoustanovljeni klub, ki pa ima dobre razmere za delo in visoke ambicije.

Mehanik Tomaž

»Zakaj dirkam? Ker me žene adrenalin in ker z dirkalnikom rad preživim lep vikend,« pove o namenu tekmovanj, ob sebi ima seveda ekipo, v kateri ima glavno besedo mehanik Tomaž, ki Toma rešuje iz zagat, za navijanje pa skrbi Tomova partnerica Urška. »Starti so odločilni. Na začetku dirke, če si prvi v prvem ovinku, si naredil 90 odstotkov zmage. Preostalo rešiš med dirko, ko je treba odpeljati in biti preudaren,« še dodaja Tom, ki se veseli nadaljevanja sezone. Panoga je priljubljena med mladimi, saj tako lahko pridobijo dragocene izkušnje. Pred leti so bile dirke v avtokrosu več let umaknjene iz Slovenije, zdaj pa se je ta atraktivna avtošportna panoga vrnila in v zadnjih letih oživela. Tudi po zaslugi domžalskega društva ASC Mustang in proge Kaps pri Moravčah.