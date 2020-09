V Sloveniji padel rekord: toliko okuženih v enem dnevu še ni bilo

Hrvaška s 341 pozitivnimi



Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zaznali 341 novih okuženih, na novi koronavirus pa je bilo testirano 4172 oseb. To pomeni, da je bilo pozitivnih 8,2 odstotka vseh testiranih, kar je bistveno več kot pri nas.



Do zdaj je na Hrvaškem umrlo 206 oseb s covidom 19.

V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 79 primerov novega koronavirusa, testiranih pa je bilo 2560 oseb, je pred nekaj trenutki sporočila vlada. Rekordno število testov v enem dnevu je dalo tudi rekord po številu okuženih v enem dnevu (pred tem 26. marca 61 okužb). Moramo pa pri tem omeniti, da je bilo 26. marca 1075 testov, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 5,7 odstotka vseh testiranih. Po podatkih za včeraj je ta delež skoraj dvakrat nižji – 3,1 odstotka.S tem se je število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev povečalo na približno 28 (mejo za varno državo so odločevalci v državi postavili pri 10).V bolnišnicah je trenutno 33 oseb, štiri so na intenzivni negi. 26. marca je bilo v bolnišnicah 81 ljudi, kažejo podatki sledilnika covida 19.