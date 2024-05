Pogačar drugi na kronometru, prednost v skupnem seštevku še povišal

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v vožnji na čas v 14. etapi dirke po Italiji zasedel drugo mesto in še povišal prednost v skupnem seštevku. Dobrih 31 km dolgo traso od Castiglione delle Stiviera do Desenzana del Garde je sicer pričakovano dobil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Ganna je na traso zapeljal dve uri pred Pogačarjem in na ravninskem kronometru ugnal vse tekmece. Znova pa je moral do zadnjega čakati, ali ga bo ogrozil Pogačar, ki ga je ugnal prejšnji petek v bolj razgibanem kronometru.

Dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas (2020, 2021) je bil pri prvem merjenju vmesnega časa štiri sekunde za Pogačarjem, nato pa je stopnjeval ritem. Pri drugem vmesnem času je bil Italijan deset sekund pred Slovencem, ciljno črto pa je Ganna za 29. zmago v karieri prečkal po 35:02 minute s povprečno hitrostjo 53,435 km/h.

Pogačar je 31,2 km dolg kronometer končal 29 sekund za Ganno, a znova pridobil precej časa v primerjavi z ostalimi tekmeci. Proti Britancu Geraintu Thomasu (Ineos Grenadiers) je pridobil 45 sekund, proti Kolumbijcu Danielu Martinezu (Bora-hansgrohe) pa 1:16 minute.

V skupnem seštevku ima tako Pogačar pred zadnjimi sedmimi etapami 3:41 minute naskoka pred Thomasom in 3:56 pred Martinezom.

Od preostalih dveh Slovencev na Giru se je najbolje odrezal Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), ki je zasedel 17. mesto z zaostankom natanko dveh minut za Ganno.

Domen Novak (UAE Team Emirates) vožnje na čas ni odpeljal na polno z mislijo na zahtevne gorske etape v nedeljo ter naslednji teden. Dolenjec je ciljno črto prečkal s časom 41:36 na 137. mestu.

V nedeljo bo na sporedu kraljevska etapa od Manerbe do Livigna, ki bo najdaljša z 222 km, ob tem pa bodo morali kolesarji premagati kar 5400 višinskih metrov.