Janševa soborka izlila gnev: »Umazane ulice, grafiti na fasadah, smrad po pivu in kebabu, za krono pa trubači!«

Praznični čas, lučke, trije dobri možje in še kaj je tisto, kar zaznamuje adventni čas.

Tudi v Ljubljani, kjer so na nekdanji dan republike 29. november (velik praznik v bivši Jugoslaviji), s prižigom prazničnih lučk začeli enega najlepših delov leta.

»Umazane ulice, grafiti na fasadah, smrad po pivu in kebabu, za krono pa trubači!«

A vsi nad praznično okrasitvijo prestolnice in dogajanjem niso najbolj navdušeni. Vidna članica Janševe SDS, Mojca Škrinjar, nekdanja poslanka, zdaj pa podpredsednica seniorjev SDS, je takole izlila svoj gnev:

»Še pomnite, ne tako daleč nazaj, ko je Ljubljana v adventu nudila prijeten ambient, ko vas je ob sicer skromnejših lučkah po ulicah ožjega centra prijetno spremljala klasična glasba, kjer je vonj nageljnovih žbic in peciva popestril naključna prijazna srečanja...Tega ni več, verzi pa pohojeni pričajo o zatonu slovenske kulture. Slovenija umira v srcu, v Ljubljani.«

A tu se ni ustavila in je še dodatno opisala svoje vtise o Ljubljani, zlasti glede centra prestolnice: »Dejansko človek doživi kulturni šok, ko pride v središče Ljubljane. Umazane ulice, grafiti na fasadah, smrad po pivu in kebabu, za krono pa trubači! Ob vračanju s Čopove preko pohojene Zdravljice še kakofonija harekrišnovcev in arhitekturno urbanistični šok črnega tura preko Bloudkovega bazena.«