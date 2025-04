17-letni Nemec obnemogel, obtičal na 1550 metrih nadmorske višine

Policisti OKC PU Nova Gorica da se je na območju Polovnika, n so v sredo ob 20.43 prejeli obvestilo,a približno 1550 metrov nadmorske višine, nad naseljem Čezsoča nemški državljan, ki je obnemogel in ni bil življenjsko ogrožen.

V akcijo gorski reševalci GRS Bovec

Posredovali so gorski reševalci GRS Bovec, ki so zaradi noči in neprehodnega terena z reševanjem nadaljevali naslednjega. Gorski reševalci so s pomočjo vojaškega helikopterja obnemoglega 17-letnega nemškega državljana pobrali in nepoškodovanega prepeljali na letališče v Bovec.