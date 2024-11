Vidna članica Janševe SDS popenila: »Vse evropske institucije so prevzeli pokvarjeni levaki«

Poročali smo že, da je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in vodje oboroženega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas Mohameda Deifa.

Slovenski nevladniki takoj za ICC vložili kazensko ovadbo zoper politični in vojaški vrh Izraela

V evropskih državah so bili v prvih odzivih zadržani, v Sloveniji pa je

Koalicija nevladnih organizacij in iniciativ na državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper več predstavnikov izraelskega političnega in vojaškega vrha za kazniva dejanja genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.

Benjamin Netanjahu.FOTO: Pool Reuters Pictures

Organizacije so kazensko ovadbo vložile zoper premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, načelnika generalštaba izraelske vojske Hercija Halevija in poveljnika kopenskih sil Tamirja Jadaia. Ovadbe so vložili tudi zoper ministre Rona Dermerja, Benija Ganca, Gadija Eisenkota in Arjeha Derija, ki so skupaj z Netanjahujem in Galantom tvorili oktobra lani ustanovljeni in junija letos ukinjeni vojni kabinet.

Škrinjarjeva popenila: »Vse evropske institucije so prevzeli pokvarjeni levaki«

No, popolnoma drugače se je odzvala vidna članica Janševe SDS. Mojca Škrinjar, nekdanja poslanka, zdaj pa podpredsednica seniorjev SDS in podpredsednica seniorske organizacije EPP, je tako ocenila: »Mednarodno sodišče v Haagu, ki naj bi ščitilo človekove pravice, ščiti teroriste. Vse evropske institucije so prevzeli pokvarjeni levaki.«