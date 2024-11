Tako je bil videti prižig lučk v prestolnici! Bralec: »Izgubili so se trije otroci, gneča je nepopisna« (FOTO, VIDEO)

S prižigom prazničnih lučk v številnih mestih in vaseh po Sloveniji ter po svetu se začenja eden najlepših delov leta. To je čas pričakovanja božičnih praznikov, obdan z vonjem po cimetu, kuhanem vinu, nasmehi ter toplino, ki preplavi mestne ulice in domove.

FOTO: Bralec

Anonimni bralec nam je poslal nekaj utrinkov z današnjega prižiga lučk v Ljubljani, kjer se je zbralo veliko ljudi, ki so prvič v sezoni lahko užili magičnost tisočerih lučk v t. i. najlepšem mestu na svetu.

V gneči, ki je po besedah bralca hujša kot za silvestrovo, naj bi se izgubili že trije otroci: »Dejansko na Prešercu nisi mogel 1 cm naprej iz Miklošičeve, nepopisna gužva je,« je v sporočilu zapisal naš vestni bralec.

Jutri prižig na Bledu

Včeraj so prvi praznične luči prižgali v Mariboru, danes sta na vrsti Ljubljana in Škofja Loka, jutri pa Celje, Piran, Portorož, Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Mozirje in Gornji Grad, druga mesta sledijo večinoma do 4. decembra, ko bo otroke obiskal Miklavž.

FOTO: Bralec

V mnogih slovenskih mestih so postavljene tudi adventne tržnice, kjer obiskovalce pričakujejo vroči napitki, dišeči piškoti, sveže pečene dobrote in edinstveni darilni izdelki.

Ne glede na to, kje praznujete ali kako boste preživeli adventni čas, naj bodo dnevi polni svetlobe, topline in miru. V gneči pa le pazite na otroke, svoje ali tuje.