V Ljubljano se je Miklavž spustil z vzpenjačo (FOTO)

Otroci po vsej Sloveniji se veselijo prihoda prvega decembrskega dobrega moža, Miklavža. Ta je pridnim otrokom ponoči pustil darila. Nekateri so se z njim srečali še pred nočjo, v okviru tradicionalnih Miklavževih sprehodov po mestih. V Ljubljani se je Miklavž ob 17. uri spustil z vzpenjačo na Krekov trg, kjer ga je že čakala množica otrok, pa tudi njegovo spremstvo, angeli in škratje.

Veselje otrok, ko jih je Miklavž pozdravil, je bilo nepopisno. FOTO: Jože Suhadolnik

Manjkali niso niti predrzni parkeljni, ki so se tu in tam z zbranimi malce pošalili, prestrašili pa jih niso preveč. Glede na to, da niso delili nobenih palic, je bilo sklepati, da so bili vsi otroci, ki so se udeležili Miklavževega sprevoda, čez leto pridni. Skupaj so se odpravili proti Tromostovju ter spotoma razveseljevali navdušeno malo in veliko druščino z bomboni. Miklavž je tradicionalno nagovoril otroke na Prešernovem trgu.

Že v torek so na Prešernovem trgu odprli Miklavžev sejem s praznično okrašenimi stojnicami in darili, ki so primerna za Miklavževo obdarovanje.

Parkeljni so prežali na poredneže, a teh med otroki ni bilo. FOTO: Jože Suhadolnik

Miklavž ima na Slovenskem dolgo tradicijo. »Kot nevidno bitje ponoči pušča darila v posodah, krožnikih, nogavicah, škornjih in drugih predmetih, ki jih zvečer nastavijo otroci. Lahko pa se tudi pokaže, ko v spremstvu angelov in parkljev obdaruje otroke med obhodi po hišah ali na prireditvah,« je pojasnila muzejska svetnica Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja.

»Gre za kostumirani lik z dolgo belo brado. Zanj so značilna škofovska oblačila, na glavi ima škofovsko mitro in v roki škofovsko palico. Ponekod nosi v rokah tudi knjigo, v kateri so zapisi o obnašanju otrok,« je dodala.

Miklavževi obhodi po hišah, v spremstvu angelov in parkeljnov, so razširjeni predvsem na podeželju in v manjših krajih. V mestih organizirajo Miklavževe sprevode in sejme, ki ponekod predstavljajo tudi začetek veselega decembra.

Parkeljni so prežali na poredneže, a teh med otroki ni bilo. FOTO: Jože Suhadolnik

Kjer so parkeljni, je tudi ogenj. FOTO: Jože Suhadolnik

Na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa palico. FOTO: Jože Suhadolnik