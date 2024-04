Ancelottiju ne bo težko parkirati niti dveh avtobusov pred svoj gol

Nogometno dogajanje je blizu vrelišča, državna prvenstva so v ciljni ravnini, češnja na torti bosta zanimiva polfinala lige prvakov. Bayern in Real sta kluba, ki sta neločljivo povezana z zgodovino elitnega klubskega tekmovanja, svojo računico imata tudi PSG in Borussia Dortmund.

Na Allianz Areni v Munchnu se pripravlja poseben večer. Nogometaši Bayerna imajo za seboj turbulentno sezono, ki se je po več kot desetletju končala brez osvojene lovorike na domači sceni. Kljub redkim prebliskom v morju neprepričljivih predstav je Bayern po zaslugi bogatih evropskih izkušenj odpravil Arsenal in prišel med najboljše štiri v LP.

»Za nami je sezona, polna vzponov in padcev, liga prvakov pa je naša zadnja možnost, da osvojimo lovoriko. Proti Arsenalu se je v ekipi zgodil klik, prepričan sem, da je bil to začetek nečesa velikega. Še nikoli nisem doživel dvoboja Bayerna in Reala, kaj več bi si nogometaš sploh še lahko želel?«, se upravičeno sprašuje zvezni igralec Bavarcev Leon Goretzka - eden tistih, ki so bili najbolj »zaslužni« za neprepričljivo igro Bayerna na sredini igrišča.

Rekel bi, da ima Bayern celo bolj kakovosten igralski kader kot Real.

Težave iz bundeslige so preteklost, proti Realu bo štelo le naslednjih (vsaj) 180 minut. Nocojšnja tekmeca sta se v evropskih tekmovanjih srečala že rekordnih 26-krat, rahlo prednost ima Bayern z 12 zmagami, beli balet ima zmago manj.

»V tem dvoboju ni pravega favorita, rekel bi, da ima Bayern celo bolj kakovosten igralski kader kot Real, a v tem primeru odloča tudi povezanost in kolektivni duh, ki pa je na strani Madridčanov, ki so zdaj v sedmih nebesih, letijo po igrišču. A tudi Bayerna nikoli ne gre odpisati in čeprav je Real na papirju favorit, bo dvoboj zelo izenačen,« v novi epizodi Delovega podkasta VAR analizira Gorazd Nejedly.

Prvi adut je Kane

O izenačenosti klubov, ki imata v svojih vitrinah skupaj 20 pokalov za najboljšega v LP (Real 14, Bayern 6), priča tudi statisika. Bavarci so izgubili le eno od zadnjih 24 tekem na Allianz Areni, veliko upov pa polagajo v Harryja Kana, ki je s 7 zadetki in 3 asistencami sodeloval pri največ zadetkih v LP, sledi mu Realov maestro Jude Bellingham (4+4). »Težava Bayerna je Carlo Ancelotti na drugi strani, njemu ne bo težko parkirati niti dveh avtobusov pred svoj gol, če bo ocenil, da ima Real tako največ možnosti za zmago,« še dodaja Nejedly.

PSG je minuli konec tedna, podobno kot Celje na domači sceni, še matematično potrdil naslov francoskih prvakov, v zaključku sezone bo popolna osredotočenost veljala ligi prvakov. V sredo jih čaka dortmundska Borussia, ki je na derbiju z Leipzigom zapravila možnosti za četrto mesto v nemškem prvenstvu. Če bo Dortmund uspešen tudi proti slovitim Parižanom, bo Nemčiji zaradi uspešne evropske sezone pripadlo dodatno mesto v LP za prihodnjo sezono. Borussia še ni pozabila niti na finale sezone 2013, ko so na Wembleyju morali priznati premoč Bayernu. Dobro desetletje kasneje se jim obeta priložnost za revanšo.