Drama na Štajerskem: 39-letnici grozil mož, tudi v prisotnosti policistov se ni hotel umiriti

Mariborski policisti so se v ponedeljek nekaj minut po 23. uri odzvali na klic 39-letne ženske, ki je povedala, da ji grozi mož. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 47-letni moški nad prijaviteljico izvajal nasilje ter kršil javni red in mir. Tudi v prisotnosti policistov se ni hotel umiriti in ni upošteval policijskih ukazov. Policisti so zato bili primorani uporabiti prisilna sredstva ter moškemu odrediti policijsko pridržanje. Zoper moškega bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini. Prav tako si je prislužil plačilni nalog.