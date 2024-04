Seznam trgovin, ki bodo med prazniki odprte. Katera je blizu vas?

Pred nami so prvomajski prazniki, ko bodo v skladu z Zakonom o trgovini prodajalne zaprte. Vseeno pa boste v nujnih primerih lahko nakupili potrebno na nekaterih lokacijah, saj zakon predvideva nekaj izjem.

Mednje spadajo:

Prodajalne s prodajno površino do 200 m2 na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

Manjše trgovine s površino do 200 m2, v katerih ob nedeljah in praznikih delo opravljajo nosilci trgovinske dejavnosti ali zakoniti zastopniki oz. prokuristi pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost. Delo v teh trgovinah lahko opravljajo tudi dijaki, študentje in upokojenci.

Prodajalne na letališčih, turistično informacijskih centrih ter muzejih lahko sicer same določajo delovni čas, zato velja vsako trgovino preveriti posebej.

Spodaj navajamo trgovine, ki bodo med prihajajočimi prazniki odprte.

Franšizne prodajalne Mercatorja, odprte med dela prostimi dnevi, bodo:

Bonademi – Market črna (Center 28, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM) od 8.00 do 13.00

Bosepo – Market pri Luciji (Gorazdova ulica 10, 1000 LJUBLJANA) od 8.00 do 16.00

Bosepo – (DOLENJA NEMŠKA VAS 11, 8210 TREBNJE) od 8.00 do 13.00

Danilo Podhostnik s.p. Trgovina Meh (Valvasorjeva Ulica 10, 2000 Maribor) od 8.00 do 12.00

Fehr D.O.O. Sp Negova (Negova 17, 9245 Spodnji Ivanjci) od 7.00 do 12.00

Grošelj Alen s.o. ALSIT (Izlake 9, 1411 Izlake) od 8.00 do 11.00

Janez Bobovnik – M Market Bobovnik (Brezno 79, 2363 Podvelka) od 7.00 do 18.00

Janez Bobovnik – Market Bobovnik (Harkova Cesta 2, 2360 Radlje Ob Dravi) od 7.00 do 21.00

SPINA – PE Moravče (Trg svobode 9, 1251 Moravče) od 7.00 do 19.00

Tudi trgovine Spar bodo lahko odprte med prazniki. Nakupovali boste lahko v dveh franšiznih trgovinah Spar Partner Nazarje in Spar Partner Muta, ki sta lahko odprti tako med prazniki kot ob nedeljah. Prva obratuje med 7.30 in 12.00, druga pa med 8.00 in 12.00.

Tuševe franšizne trgovine, ki bodo odprte naslednja dva dneva, so:

Market Marjan (Loška cesta 1, 4226 Žiri)

TUŠ Market Markič Križe (Žiganja vas 31, 4294 Križe)

TUŠ Market Slap Žužemberk (Baragova cesta 38, 8360 Žužemberk)

TUŠ Market Radečanka (Titova ulica 1, 1433 Radeče)

TUŠ Market Pameče Slovenj Gradec (Pameče 129a, 2380 Slovenj Gradec)

Hofer in Lidl bosta za čas praznikov svoje poslovalnice zaprla, saj v Sloveniji nimata trgovin, ki bi ustrezale zahtevam za uvrščanje med izjeme Zakona o trgovini.