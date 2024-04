Umrli najmanj štirje policisti, pobil jih je 17-letnik (VIDEO)

V strelskem obračunu med izvrševanjem naloga za aretacijo so bili v ponedeljek v Charlottu v Severni Karolini ubiti štirje policisti, štirje so bili ranjeni, poročajo ameriški mediji. Predsednik ZDA Joe Biden je po novici izrazil sožalje ubitim policistom, od katerih so trije umrli takoj na kraju dogodka, četrti pa je podlegel ranam v bolnišnici.

Skupina zveznih šerifov je s pomočjo lokalnih policistov skušala aretirati moškega, ki so ga iskali zaradi prepovedanega posedovanja strelnega orožja, vendar jih je pričakal z orožjem. Med strelskim obračunom, ki je trajal več ur, je bil ubit tudi osumljenec, poroča ameriška televizija CNN.

Policija je v hiši našla žensko in 17-letnika, ki so ju zaslišali med nadaljevanjem preiskave.

Biden je po incidentu poklical guvernerja Severne Karoline Roya Cooperja in ostaja z njim v stiku, je sporočila Bela hiša.

Biden je strelski incident izkoristil za poziv zveznim kongresnikom, naj zaostrijo zakonodajo proti orožju vključno s prepovedjo jurišnih oziroma polavtomatskih pušk.