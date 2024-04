Navdih za skladbo se jim je porodil v majhni sobici v Ljubljani (VIDEO)

Stalno zasedbo skupine sestavljajo tekstopisec, vokalist in kitarist Domen Brodarič, kitarist in backvokalist Aleksij Drnovšček ter basist Manuel Brajnik, za snemanje nove skladbe pa se jim je pridružili bobnar Tine Vidmar iz CONE 40. Navdih za skladbo se je skupini porodil v majhni sobici v Ljubljani, kjer je Domen v večernih urah raziskoval melodije, kar je privedlo do nastanka osnovne kitarske in vokalne linije ter besedila. Prvi demo je Domen posnel sam doma.

Videospot za skladbo Ne poveš je bil posnet z vintage kamero Hitachi v rokah Jaka Metelka, kar je celotni produkciji dodalo poseben pridih. Snemanje je potekalo v lokalu Nostalgija, na ulicah Ljubljane in v studiu ALUO, oblačila pa so si člani skupine izposodili v trgovini z rabljenimi oblačili. Glavno vlogo v videospotu je odigrala Aleksijeva prijateljica Katalina.

Videospot in skladba raziskujeta tematiko odločanja in usode med dvema osebama, besedilo pa odstira zgodbo o privlačnosti, manipulaciji in neizrečenih občutkih.