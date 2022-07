Veste, kaj nas čaka danes? Arso je izdal opozorila

Vročinskega vala, ki je zajel Slovenijo, še ni konec. Ta vikend bo v soboto pretežno jasno, sprva bo sicer ponekod v vzhodni polovici Slovenije zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne še šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 °C, napovedujejo vremenoslovci.

V nedeljo bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 °C. V ponedeljek bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Zaradi toplotne obremenitve je Arso izdal opozorilo. Sredi dneva in popoldne v soboto bo velika po nižinah Primorske, v nedeljo pa povsod.

Prepoved požiganja in aktivnosti, ki lahko povzročijo požar

V petek je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. To pomeni, da je z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostreni nadzor