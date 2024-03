Vesna Vuk Godina o incidentu na Bavarskem dvoru: Ni mogoče izpostaviti le enega razloga

Trinajstega marca je Slovenijo pretresel incident, ko je 23-letni moški z nožema grozil mimoidočim na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Ob tem so se mnogim porodila vprašanja, kaj posameznika pripelje do takšnega početja.

Javnost je ustvarila svoje lastno mnenje, v resnici pa ozadja dogodka ne poznamo. Ena od možnih razlag bi lahko bila psihološka stiska. Za pojasnila smo se obrnili na antropologinjo in profesorico Vesno Godina Vuk, ki je spregovorila o različnih faktorjih, ki posameznika lahko vodijo v takšno vedenje.

»Vzroki za takšno ravnanje so lahko številni. Ni mogoče izpostaviti le enega razloga. Vsekakor pa je treba upoštevati normalizacijo nasilja kot dejavnik, ki postaja vedno bolj značilen tudi za slovensko družbo,« pravi.

»Nasilje ljudje opazujejo kot zanimiv virtualen oziroma medijski dogodek.« FOTO: Jože Suhadolnik

»Z zornega kota socializacije posameznikov pa na rast količine nasilja vpliva narcistična socializacija, ki pri posamezniku praviloma ne razvije klasične moralne instance oziroma vesti.«

Zakaj so mnogi »pasli zijala«?

Mnoge pa je bolj kot vedenje fanta z nožema pretresel odziv mimoidočih. Ti so se namreč zbrali v velikem številu in dogajanje snemali, komentirali in celo spodbujali udeležence k dejanjem: skrajno resno situacijo so jemali za zabavo, kot bi preprosto gledali televizijo.

»Danes so posamezniki, ko gre za medije in virtualno realnost, dresirani v pasivnem opazovanju nasilja kot zanimivega virtualnega oziroma medijskega dogodka. Pričakovano je, da takšno vedenje potem pač prenašajo tudi v resnične družbene situacije, še posebej brez težav verjetno tisti, ki menijo, da je virtualna realnost bolj resnična od dejanskega družbenega življenja,« o tem pojavu meni Godina.

Strokovnjakinja poziva, da v primeru, če naletite na podoben incident, takoj pokličete policijo in reševalce, v nobenem primeru pa se ne spuščajte v komuniciranje z nasilno osebo. To naj počnejo strokovnjaki, ki so za to usposobljeni, saj z napačnim pristopom lahko nevarnost situacije le še povečate.