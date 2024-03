Komentar Moni Černe: Stiska za všečke

Mladenič, ki se je v duševni stiski predvčerajšnjim znašel na ljubljanskem Bavarskem dvoru z dvema nožema v rokah, je bil potreben resne psihiatrične obravnave. Samo tega.

Znašel pa se je pod žarometom voajerjev, ki so s pametnimi telefoni beležili sleherni gib, tako njega kot policistov. Obkoljen s hordo do zob oboroženih policistov, ki je strelno orožje uperila v ubogo dušo, ter kruha in iger lačnega naroda, ki je za všečke in oglede svojega videoposnetka, fotografije ali dveh, je za povrh še tvegal lastno glavo.

Po pozivu policistov, naj ljudje nikar ne prihajajo na prizorišče posredovanja, je bilo gleduhov še več, posnetki še bolj nazorni. Videti je bilo sleherno poro, mežik, trzanje obraznih mišic in tresavo, na koncu vklenjeno in zaradi očitne samopoškodbe okrvavljeno roko v lastnem svetu izgubljenega fanta, ki so ga hrvaški novinarji poimenovali manijak.

Je lahko še kaj bolj zavržnega kot naslajanje nad stisko drugega, ki ga lahko vsak trenutek pokosijo policijski izstrelki?! Buljenje in snemanje bolnega, ki ga je družba brez sočutja spremenila v cirkuško spako, bi lahko hitro vodila v nov incident, a to množice na pločniku ni kaj dosti motilo. Raje je ovirala delo policije in z vzkliki »usmerjala« njeno delo, ker »gledalci« pač vedo, kako je treba, mar ne, krila pa so jim v nadaljevanju dali še vodilni kavč komentatorji. Da so bila skupna merila pod črto zadovoljena.

Še koga to spominja na film Trumanov šov? Ko so, ne samo obupani mladenič, pač pa predvsem pločnik statisti s telefonskimi bliskavicami postali«zvezdniki« v svoji predstavi? Je še kdo dobil občutek, da je življenje tudi v tako krutem dogodku, ki je slekel mlado dušo do golega, v bistvu v hipu postalo resničnostni šov, le profesionalne kamere filmskega seta so manjkale.

Mladeniča bodo, upam, vzeli v roke usposobljeni strokovnjaki, a kdo bo vzel v roke vsa tista zijala? Nekdo je zapisal, zakaj ga, norca, niso takoj počili. Je v tem kaj razlike od gladiatorskih iger starega Rima? Krvi! Kruha in iger! Jejte, ploskajte, fotkajte, všečkajte, saj ni (bil) vaš otrok!