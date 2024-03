Na Bavarskem dvoru moški z dvema nožema, specialci so ga onesposobili (FOTO in VIDEO)

Na Bavarskem dvoru v Ljubljani so policisti zaznali osebo, ki je imela pri sebi dva noža in na glavi vizir, v postopku pa ni sodeloval. Moškega so policisti specialne enote že onesposobili in ne predstavlja več grožnje.

Drama v centru Ljubljane. FOTO: Zaslonski Posnetek Facebook

Kot kažejo posnetki, se je v centru mesta zbralo več ljudi, ki so opazovali dogajanje.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Po besedah očividcev naj bi mlajši moški, oborožen z nožema, na Bavarskem dvoru okoli 15. ure začel groziti mimoidočim. Posredovala je policija, ki mu je omejila gibanje, po približno uri pogajanj pa je moški odvrgel noža na tla. Policisti so ga onesposobili, s kraja so ga odpeljali z reševalnim vozilom.

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

