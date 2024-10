Večplastnost igre in neskončni svet umetnosti

V tokratni epizodi podkasta Sovoznik smo gostili priznano slovensko igralko Tjašo Železnik, ki že več let s svojo predanostjo in talentom pušča neizbrisno sled v slovenskem gledališču, filmu in televiziji. Zaradi vsestranske kariere in radovednosti je postala ena najbolj znanih osebnosti na slovenski kulturni sceni. Da bi ujeli del njenega vsakdana, smo Tjašo med njenim delovnim tempom spremljali od Mestnega gledališča ljubljanskega do njenega doma. Med vožnjo je razkrila več o svoji igralski poti in aktualnih projektih.

