Večerne poplave kazen za Ljubljančane? Poglejte, kaj pravi Branko Grims

Meteorna voda zalivala kleti in ceste

Volivci so z veliko večino na referendumu zavrnili novelo zakona o vodah. Od 1,7 milijona volilnih upravičencev proti glasovalo več kot 781.000 volilnih upravičencev. Medtem ko so nasprotniki zakona v nedeljo zvečer slavili pozno v noč, zagovorniki ob razglasitvi rezultatov niso bili najboljše volje. Med njimi je tudi poslanec SDS, ki je z objavo na twitterju dvignil kar nekaj prahu. »Samo par minut po tem, ko so levičarski mediji iz Ljubljane z lažmi in manipulacijo zrušili zakon, ki je namenjal milijone za obrambo pred poplavami, je že poplavilo velik del Ljubljane. Običajni izraz levičarjev za tako zaporedje dogodkov je karma ...«Grimsa je nato nekdanjiministeropozoril, da se tako ne sprejema poraz. V nedeljo zvečer so namreč nalivi v Ljubljani povzročali kar nekaj težav. Gasilci so imeli polne roke dela, saj so zaradi poplav meteorne vode prejeli kar 70 klicev. Voda je vdrla v kleti, v prestolnici pa je zalila tudi ceste in nekatere podvoze, zaradi česar je promet obstal.