Ulilo se je kot iz škafa, množica klicev na pomoč: Izgledalo je, kot da je cesto zasul blatni plaz

Zvečer so se uresničile napovedi vremenoslovcev, saj je dež zajel Slovenijo. Kot kaže, naliv največ nevšečnosti povzroča v Ljubljani, saj spletna stran uprave za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah zaradi poplav meteorne vode.Uprava za zaščito in reševanje beleži že okoli 70 klicev zaradi poplavljanja meteorne vode, je razvidno z njihove spletne strani. Voda vdira v kleti stanovanjskih objektov ter da so gasilci že na terenu.Voda je v prestolnici zalila tudi ceste in nekatere podvoze, zaradi česar je promet oviran.Po poročanju našega bralca, ki se je na cesti nahajal ravno v času naliva, je voda drla kot slaš s strehe ene od hiš, saj kot kaže odtok ni uspel tako hitro požirati vode. Pri živalskem vrtu pa je izgledalo, kot da je cesto zasul blatni plaz, nam je sporočil bralec.Z Arsa so sporočili, da je je močan krajevni naliv zadel območje severno od središča Ljubljane. Avtomatska vremenska postaja za Bežigradom je izmerila 24,3 mm dežja. Iz ocene radarskih meritev pa je do 20. ure na širšem območju padlo od 25 do 60 mm ali litrov na kvadratni meter.