Več cepiva, kot ga lahko porabimo: kaj bo povedala državna sekretarka?

Včeraj se je v Sloveniji začelo cepljenje proti novemu koronavirusu. Med prvimi so cepivo prejeli starejši, pa tudi najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci.V nedeljo, prvi dan cepljenja, so v UKC Ljubljana cepili 77 zaposlenih, od tega 20 zdravnikov, 48 medicinskih sester, štiri strežnice in pet ostalih zaposlenih iz enot za covidne bolnike. Danes so oz. še bodo cepili predvidoma še 60 oseb na nfekcijski kliniki in 40 v bolnišnici Petra Držaja v Šiški.V nedeljo so sicer potrdili 517 okužb s koronavirusom, umrlo pa je 30 covidnih bolnikov. Delež pozitivnih testov tako znaša 26,2 odstotka oz. za 1,1 odstotno točko več kot dan prej.Večino odmerkov cepiva iz prve pošiljke so že porabili za cepljenje stanovalcev DSO. V steklenički naj bi bilo sicer več cepiva, kot ga lahko porabijo. Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da je odločitev o tem, kaj narediti s presežkom, v rokah proizvajalca.Na popoldanski konferenci sodeluje državna sekretarka na ministrstvu za zdravje»Včeraj smo uspešno zaključili prvi dan cepljenja. Cepivo je bilo med oskrbovanci lepo sprejeto, začutili smo veliko optimizma. S terena nam ne poročajo, da bi prišlo pri katerem od cepljenih do neželenih stranskih učinkov.«Razložila je, da je bilo včeraj opravljenih 1664 testiranj s PCR testi. Potrjenih je bilo 493 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 29,6 %. V soboto, 26. 12., je bilo opravljenih 1880 testiranj, potrjenih pa je bilo 548 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 29,1 %.Prav tako je bilo včeraj opravljenih 312 hitrih antigenskih testov. S hitrimi testi je bilo potrjenih 24 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih testov pa je znašal 7,7 %. V soboto je bilo opravljenih 558 hitrih testov. Pozitivnih je bilo 66 (11,8 %).