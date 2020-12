V Sloveniji mečemo cepivo proti covidu stran?

V nedeljo se je v domovih za starejše začelo cepljenje proti covidu 19. FOTO: Blaž Samec

Fafangel: Epidemiološko je jasno

V Veliki Britaniji so sledili zgledu ameriške agencije za zdravila, in če je dovolj cepiva v eni steklenički še za šesti odmerek, ga lahko uporabijo. V ZDA so ob tem zdravnikom zabičali, da ne smejo mešati cepiva iz dveh različnih stekleničk.

V nedeljo se je v Sloveniji podobno kot po številnih drugih evropskih državah začelo cepljenje proti novemu koronavirusu. Med prvimi so cepivo prejeli starejši, pa tudi najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci.Preberite tudi:V Slovenijo je v soboto prišlo 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Ta teden Slovenija pričakuje novih 6825 odmerkov cepiva, zatem pa po 16.575 odmerkov vsak teden v naslednjem letu. V prvi fazi, ko je vsaka doza cepiva dragocena, pa je javnost presenetil zdravnik v DSO Kamnik. Zapisal je namreč, da je »v steklenički uradno odmerkov za pet cepiv, v praksi pa se jih dobi šest. Šestega moramo uradno zavreči, kar je škoda. Vabim vrh države v DSO Kamnik, da vas s tem odmerkom cepim že jutri, da ne bomo v smeti metali dragocenega materiala.«Preberite tudi:Ministrstvo za zdravje jepozval, naj urgentno določijo, če smejo zabeležiti še šesti odmerek v DSO, sicer bi utegnilo iti 2000 odmerkov v smeti. Dodal je navodilo proizvajalca, po katerem ni priporočljivo presežka cepiva uporabljati za šesti odmerek, in zatrdil, da on cepiva ne bo metal v smeti. Nato je zapisal še, da je dobil »uradno potrditev, da v EU ne smemo uporabiti morebitnega 6. odmerka. V tolažbo – v prvih stekleničkah v DSO Kamnik ni bilo dovolj tekočine za 6. odmerek.«Glavni epidemiolog na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)pa je prav tako na twitterju pojasnil, da ni zanesljivo, da ostane za šesti odmerek. »Če vseh 5 dobi (POLNI) 0,3 odmerek in ostane v ENI viali še POLNI 0,3 odmerek je za izkoristiti. Epidemiološko je jasno,« je zapisal (nelektorirano). Pozval je premierja, ki je trenutno tudi v vlogi zdravstvenega ministra, in ministrstvo za zdravje, naj še farmacevti strokovno povedo, ali je to možno.Na NIJZ so nam pojasnili, da se za zdaj upoštevajo navodila za pet odmerkov cepiva, ministrstvo za zdravje pa pri proizvajalcu cepiva Pfizerju preverja, kako je s šestim odmerkom.