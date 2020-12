Hitri testi tudi za učence? Ministrica za šolstvo odgovarja

Hitri testi tudi za učence?

Kot je na TVS dejala ministrica za šolstvobodo ravnatelji v prihodnjem tednu dobili natančna navodila, kako bo potekalo vračanje v šole za učence s posebnimi potrebami. Še pred vrnitvijo otrok s posebnimi potrebami v šole in zavode pa je predvideno testiranje 4800 otrok in 2700 zaposlenih v teh zavodih na okužbo s koronavirusom, je ob tem na Twitterju sporočilo ministrstvo za izobraževanje.Predvsem pa, kot poudarja ministrica, mora biti to vračanje varno in trajno.Na vprašanje kdaj se bo torej v osnovne šole vrnila vsaj prva triada učencev, pa je bil odgovor ministrice: »Najhitreje in idealno, ko bo to mogoče, seveda ob izpolnjenih nujnih ključnih pogojih. Prvi je seveda dobra epidemiološka slika in pa spoštovanje vseh ukrepov, torej uporaba mask, varnostna razdalja, manjše skupine in po novem tudi negativen hitri test za učitelje.«Kaj pa testiranje učencev? Ministrica odgovarja, da o možnosti hitrega testiranja za učence še poteka razprava z ministrstvom za zdravje.Ali se bo vrnitev v šole zgodila januarja? »Iskreno to upam in bom naredila vse, kar je v moji moči, da bo to šlo.« A dodaja, da bo ob tem potreben dialog z ravnatelji in s šolskimi sindikati.