Vam na vaši upravni enoti ne izdajo dokumenta? Pojdite na drugo, svetujejo

Kot smo pred časom poročali, nas je bralka Tamara opozorila na nesprejemljivo prakso, na katero je naletela na ljubljanski upravni enoti. Kljub vnaprej dogovorjenemu terminu ji niso izdelali nujno potrebnega osebnega dokumenta. »Na UE Linhartova so mi danes odrekli izdelavo osebne izkaznice, čeprav bi jih morali procesirati kljub stavki. Brez kakršnihkoli dokumentov sem že pol leta in je to zame res nujno,« je zapisala.

In ni edina s težavo, saj se na družbenih omrežjih pojavlja ogromno zapisov nezadovoljnih Slovencev.

FOTO: Instagram

Za odgovore na vprašanja, zakaj gospe Tamari nihče ni javil, da dokumenta ne bo dobila, ali je v prekršku zaradi opisane situacije, kako naj ljudje pridejo do osebnega dokumenta v tem času, in kje lahko v času stavke opravijo zadeve, ki bi jih sicer na upravni enoti, smo prosili UE Ljubljana.

»V povezavi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da terminov strankam ne odpovedujemo iz razloga, ker ne moremo predvideti nujnosti upravnega postopka, ki ga je stranka izbrala pri rezervaciji termina. Nujnost in upravičenost presoja stavkovna straža oz. stavkovni odbor v skladu s sprejetim Aktom o izvajanju nalog v času stavke UE Ljubljana z dne 15. maja 2024. Novico o začetku stavke zaposlenih na UE Ljubljana do izpolnitve stavkovnih zahtev smo objavili 14. maja 2024 na Portalu GOV.SI (Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana začeli s stavko do izpolnitve stavkovnih zahtev | GOV.SI).

Strankam dodatno pojasnjujemo, da lahko pridejo na rezerviran termin na lokacijah Linhartova cesta 13 ali Tobačna ulica 5 in bo stavkovni odbor presojal, ali njihov postopek spada med nujna opravila v času stavke ali ne. Če gre za postopek, za katerega ni določena krajevna pristojnost, lahko zadevo uredijo na drugih upravnih enotah v Sloveniji, ki niso vključene v stavko (seznam je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo).

Poudarjamo pa, da lahko UE Ljubljana stavko kadarkoli prekine in naslednji dan delo poteka kot običajno.«

Ažuriran seznam upravnih enot

Na tej povezavi je objavljen ažuriran seznam upravnih enot v času izvajanja stavke ter seznam bistvenih nalog, ki jih izvajajo v času stavke; velja pa za tiste upravne enote, na katerih se stavka izvaja vsak delovni dan od 15. maja 2024. Uporabnikom priporočajo, da pred obiskom upravne enote preverijo njihovo delovanje.

Pri tem pojasnjujejo, da uporabniki lahko urejajo večino upravnih zadev na katerikoli upravni enoti v Sloveniji (med te šteje tudi izdaja potnega lista in osebne izkaznice). Le za nekatere upravne zadeve je določena krajevna pristojnost glede na njeno prebivališče ali nameravani kraj prebivanja stranke (zaradi lažjega preverjanja dejanskega stanja).

Če menite, da so bile vaše pravice kršene, se obrnite na upravno inšpekcijo.

Preberite še: