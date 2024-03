Upravne enote nadaljujejo sindikalni boj

Na večini upravnih enot so včeraj stavkali že tretjo sredo zapored. Njihovi sindikalni predstavniki pravijo, da glede na potek dialoga z vladno stranjo druge možnosti nimajo. Razmišljajo tudi o zaostritvi.

Kot je na novinarski konferenci ob tretji stavkovni sredi na upravnih enotah poudaril predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, je stavka tudi za zaposlene vse prej kot nekaj prijetnega, saj ne želijo škoditi tistim, ki potrebujejo storitve upravnih enot. A kot je dejal, so se z vladno stranjo sestali zgolj enkrat, ko je vsaka od strani predstavila svoje stališče, »nekega nadaljevanja pa ni bilo«.

»Dejansko se gremo pingpong, nekonstruktiven, nevsebinski,« je dodal predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković. Kot je pojasnil, so sami posredovali dva konkretna predloga, a na vladni strani po njegovi oceni o tem, kar jih dejansko žuli in za kar si prizadevajo, ne želijo slišati. V svoje gradivo pa vključujejo zadeve, ki jih niso zahtevali in o katerih se ne želijo pogovarjati.

Vladni predlog so zavrnili. Zdaj jih je vladna stran po Verkovih besedah z dopisom zaprosila za protipredlog glede na vladne predloge, ki jih, kot je dejal, na noben način ne morejo sprejeti.

Na ministrstvu za javno upravo

»Če bi vlada želela problem upravnih enot ustrezno rešiti, se izpogajati oziroma zagotoviti optimalen servis države, bi se že davno nekaj dogovorili,« je prepričan Verk. Tako pa meni, da gre za nekakšen resničnostni šov, ki ga bo treba končati z nekim resničnostnim šovom pred poslopjem vlade, kjer bi se po njegovih besedah lahko zbrali predstavniki vseh državnih uslužbencev, ne le uslužbencev upravnih enot. Kot je dodal, bo morda le na ta način predsednik vlade Robert Golob ugotovil, »da je nekaj hudo narobe«.

S stavko zaposleni na upravnih enotah opozarjajo na nizke plače in hkratno obremenjenost z velikim pripadom zadev. Med stavkovnimi zahtevami sta tako povišanje plač vsem zaposlenim na upravni enoti za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih.

Po besedah Stankovića so včeraj stavkali zaposleni na 54 upravnih enotah od 58, naslednjo sredo naj bi se jim pridružili še na eni.

Na ministrstvu za javno upravo poudarjajo, da pogajalski proces o reševanju stavkovnih zahtev zaposlenih na upravnih enotah poteka. Kot so zapisali v včerajšnjem sporočilu, je vladna pogajalska skupina sindikalni strani posredovala konkreten predlog stavkovnega sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev, ki vsebuje konstruktivne rešitve. Svoj predlog na vladni strani ocenjujejo kot dober. »Obravnava ovrednotenje dela na upravnih enotah ter predlaga ukrepe za zaposlene na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter pri zaposlenih, ki rešujejo zmanjševanje zaostankov na upravnih enotah,« so pojasnili.

Dodali so, da se preostala odprta vprašanja, vezana na odpravo plačnih nesorazmerij ter prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, usklajujejo na centralnih pogajanjih in znotraj pogajanj za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih.

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da se celoten javni sektor sooča s kadrovskim mankom in upadom možnosti zaposlovanja, zato je vladna pogajalska skupina to upoštevala tudi pri pripravi predloga stavkovnega sporazuma, ki ga je vodja vladne pogajalske skupine v skladu z dogovorom s sindikati na sestanku 12. marca še isti teden posredoval sindikalni strani. V vmesnem času, od zadnjega sestanka, po njihovih navedbah poteka aktivna komunikacija z izmenjavo gradiv in stališč v elektronski obliki.