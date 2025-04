Onesnažen zrak je rakotvoren, bodite pozorni na te delce v zraku

Onesnažen zrak velja za najpomembnejši javnozdravstveni problem, povezan z onesnaževanjem okolja,« opozarja prim. mag. Simona Uršič, dr. med., spec. javnega zdravja.

V članku, objavljenem na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poudarja, da ima izpostavljenost onesnaženemu zraku resne zdravstvene posledice. Med njimi so bolezni dihal, srca in ožilja, nevrološka in presnovna obolenja ter vplivi na razvoj ploda. Zrak, onesnažen z delci, je tudi rakotvoren. Kako zelo bo posamezniku škodil, je odvisno od trajanja in koncentracije izpostavljenosti. »Najbolj ogrožene skupine so bolniki z boleznimi dihal, srca in ožilja, sladkorni bolniki, starejši, otroci in nosečnice,« navaja strokovnjakinja.

Otroci, izpostavljeni slabemu zraku, pogosteje razvijejo astmo. FOTO: Serhii Sobolevskyi/Getty Images

Onesnaženost zraka z delci PM10 in PM2,5 v Sloveniji upada, a se še vedno giblje nad priporočenimi vrednostmi. V manjših krajih, zlasti v zaprtih dolinah, je onesnaženje posledica individualnih kurišč, v večjih mestih pa predvsem prometa. Podatki za obdobje 2008–2017 kažejo, da je bil največji delež otrok, starih od 0 do 15 let, v povprečju izpostavljen koncentracijam med 21 in 30 µg PM10/m3, kar je nad priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Najpogostejši vzrok hospitalizacije otrok, mlajših od 15 let, je astma. Tveganje za nastanek astme pri otrocih, ki živijo 75 metrov od prometne ceste, je za približno 50 odstotkov večje kot pri tistih, ki živijo vsaj 150 metrov stran.

Tudi motnje srčnega ritma

Mehanizem delovanja delcev temelji na povzročanju oksidativnega stresa, ki vodi v lokalno in sistemsko vnetje. Oksidativni stres povzroča vnetje na mestu vstopa delcev v pljuča, kar vodi v poslabšanje obstoječih bolezni dihal, kot je kronična obstruktivna pljučna bolezen, ter zmanjšanje pljučne funkcije. Sistematično vnetje, ki ga povzročajo delci, povečuje koncentracije faktorjev za strjevanje krvi in vodi v nastanek krvnih strdkov, kar lahko povzroči srčni ali možganski infarkt.

Delci povzročajo tudi motnje srčnega ritma in povečujejo krvni tlak. Povezava med izpostavljenostjo delcem in povečano umrljivostjo je linearna, kar pomeni, da vsako zmanjšanje koncentracije delcev v zraku predstavlja pomembno izboljšanje zdravja prebivalcev.