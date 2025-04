Srhljiva Nostradamusova prerokba iz 16. stoletja o papežu daje ostro opozorilo ob smrti Frančiška

Odpri galerijo

Nostradamus je bil francoski astrolog, zdravnik in prerok iz 16. stoletja, najbolj znan po svoji knjigi "Prerokbe" (Les Prophéties), zbirki skrivnostnih štirivrstičnic. Njegove napovedi naj bi vnaprej napovedale številne pomembne svetovne dogodke, čeprav so pogosto dvoumne in odprte za razlago. FOTO: Youtube