Hči Neže Maurer: »Pridite s pesmimi v mislih«

Poročali smo, da je preminila pesnica Neža Maurer, ena najvidnejših ustvarjalk sodobne slovenske poezije. Danes se je z ganljivim sporočilom oglasila njena hči, tudi ustanoviteljica Društva Rdeči noski, Eva Škofič-Maurer.

»Dragi, hvala za vaše tople besede podpore,« je zapisala na družbenem omrežju in razkrila podrobnosti o slovesu od svoje mame, ki je v 95. letu starosti za vedno zaspala.

Pogreb bo potekal v petek, 25. aprila 2025, ob 16. uri na pokopališču Dobrova pri Ljubljani. Kot je dodala, bo slovo odprto za javnost, vsi, ki so pesnico cenili in jo nosijo v srcu, pa so vljudno povabljeni, da se ji poklonijo. Zaključila je s čustvenim pozivom: »Pridite s pesmimi v mislih.«

Neža Maurer, pesnica, pisateljica, urednica in prevajalka, je za svoje delo prejela najvišja kulturna priznanja, med njimi nagrado Prešernovega sklada, Groharjevo nagrado in Zlatnik poezije za življenjsko delo. Za seboj pušča izjemen literarni opus z več kot 20 pesniškimi zbirkami, med katerimi so številne namenjene otrokom.

Slovenska kultura se bo od nje poslovila v duhu, ki ga je sama najbolj ljubila – s poezijo.