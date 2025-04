Pogrešajo 70-letno Marjano. Pri iskanju sodelujejo policisti, gasilci ... FOTO

S Policijske uprave Celje so sporočili, da je od včeraj, 20. aprila 2025, pogrešana 70-letna Marjana Pečnik z Velike Pirešice.

Kot so zapisali, je pogrešana visoka približno 165 cm, je srednje postave in ima temno rdečkaste lase, najverjetneje je oblečena v temno zeleno jakno in temnejše hlače.

»Na žalskem območju trenutno poteka iskalna akcija, v kateri poleg policistov, sodelujejo še gasilci, vodniki reševalnih psov in domačini,« so zapisali na policiji.

Vse, ki so pogrešano videli, prosijo, da jim podatke sporočijo na interventno številko 113, pokličejo pa lahko tudi na anonimno številko 080 12 00.