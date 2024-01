RTV saga: 15 zaposlenih razkriva, kakšne pogodbe so jim v kadrovski ponudili pod nos

Drami na RTV Slovenija kar ni videti konca. Po objavi sporočila za javnost, v katerem vodstvo zatrjuje, da ne ponižuje in ne izvaja maščevanja nad sodelavci Panorame, se je oglasila druga stran. V sporočilu za javnost, ki smo ga pridobili v uredništvu, kolektiv Panorame razkriva svojo plat zgodbe in nove razsežnosti dogajanja na javni televiziji.

»Dejstvo je, da se kaj takega v zgodovini RTV ni dogajalo. Bili so levi, bili so desni, a nikoli ni šlo tako daleč, da bi politično povsem neopredeljeni ljudje postali žrtve tovrstnih obračunavanj. Sploh ne na način, ki posega celo v njihov eksistencialni in duševni položaj. Pa saj tu sploh ne gre več za zgodbo o levih in desnih ... To je samo zunanja farsa. V resnici je na tem mestu pravo vprašanje, ki »vodi« vso to umazano igro: Ali si naš ali nisi? Povedano drugače – ali si nam všeč ali ne,« so zapisali in v nadaljevanju zapisali, da si »kaznovan, če si mlajši ali nov obraz«.

Hude stiske zaposlenih

Pišejo, da je raven, s katero so se spravili na njih presegla vse meje. »Ne samo okus, bonton, človeškost, ampak tudi zakone! Dnevno zmerjanje, šikaniranje, mobing, laži v medijih, celo izsiljevanje, zastrahovanje, javno poniževanje, nedostopnost do osebnih predmetov, vročanje nezakonitih dokumentov …« Opozarjajo, da se dogajanje že pozna na zdravju 15 zaposlenih. »Poleg materialnih prikrajšanj namreč prihaja do duševnih stisk, celo do bolezenskih stanj. Ob vsem naštetem, pa v tem nismo le mi, ampak tudi naše družine, ki vse to preživljajo z nami.«

Kolektiv Panorame v nadaljevanju zapiše, da so se ob zadnjem sporočilu vodstva zgrozili. »Pišejo, da smo prejeli nove pogodbe za novo delovno mesto, pri čemer se veliki večini ni znižal plačilni razred. To je laž! Plače bi nekaterim znižali od 5 pa celo do 15 plačilnih razredov. Veliko slabših pogojev niso ponudili le eni novinarki in tistim, ki so že zdaj imeli najnižji možni plačilni razred, in jih niti niso mogli več znižati. Večini novinarjev v Panorami, ki ima dolgoletne izkušnje v novinarstvu in ustrezno izobrazbo, pa so ponudili plačne razrede novinarjev začetnikov, enake, kot jih imajo denimo študentje.«

V nadaljevanju še dodajo, da naj bi jim ob tem »pred nos« pomolili še sporazum, s katerim se odpovedujejo vsakršnim tožbam proti RTV.

Po naših informacijah naj bi tri voditeljice uvrstili v 12 razredov nižji plačni razred, urednico osem razredov nižje, urednika 14 ali celo 15 plačnih razredov nižje, eno novinarko pet razredov nižje in enega novinarja dva razreda nižje. Štiri novinarje Panorame naj bi uvrstili v najnižji plačni razred.

»Ko so nam v kadrovski službi pomolili pred nos ponižujoče pogodbe, nam niso znali niti pojasniti, kaj natanko bomo delali, kje bomo delali (informativni program na RTV SLO je zelo širok pojem), kdaj se bo naš delovnik začel in končal. To je za nekatere izmed nas, ki imamo doma majhne otroke, zelo pomemben podatek in šokirani smo, da jih to niti malo ne zanima. Ker smo povečini prišli iz drugih medijev, kot sta denimo POP TV in Planet TV, in skušali ustvariti nekoliko drugačno oddajo, smo trenutno hudo kaznovani. Izjava za javnost, da se ustvarjalcem Panorame trenutno ne maščujejo in da nas ne šikanirajo, je zato dobesedno smešna in močno zavajajoča.«

Dodajajo še, da ne gre samo za 15 ljudi, ki so izgubili oddajo, in bodo, kot kaže, tudi ob službo, temveč za to, da se »zaradi kazanja mišic, merjenja ega in maščevalnosti, kršijo zakoni. In če se zakoni ne spoštujejo, ostane samo še kaos. In ulica.«