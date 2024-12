Vlada stoji za ministrom Poklukarjem, v NSi menijo, da bi moral odstopiti

Vlada je na dopisni seji podprla odgovor ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na interpelacijo o njegovem delu in odgovornosti. Minister v celoti in argumentirano kot neutemeljene zavrača vse očitke, ki izhajajo iz interpelacije, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Interpelacijo o odgovornosti in delu ministra Poklukarja so v parlamentarni postopek 28. novembra vložili poslanci NSi in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. V NSi namreč menijo, da so se razmere na področju notranjih zadev, predvsem v policiji, tako zaostrile, da bi moral minister Poklukar odstopiti sam ali pa bi ga moral k temu pozvati predsednik vlade Robert Golob.

Očitki v interpelaciji

Predlog interpelacije so v NSi namreč vložili potem, ko je upravno sodišče ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića, in sicer pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije. Poklukar in Jušić medtem vztrajata, da je bil slednji imenovan zakonito.

Med očitki v interpelaciji navajajo še nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Očitajo mu še sum zlorabe uradnega položaja, nevestnega dela v službi in oškodovanja ter negospodarno upravljanje z javnimi sredstvi, sum kršitve temeljnih pravic delavcev, sum kršitve zakona o kazenskem postopku ter s tem kršitve človekovih pravic in svoboščin. Med očitki je tudi nabava namenskih helikopterjev in organiziranje letalskih baz, saj helikopterji za nujno medicinsko pomoč naj ne bi imeli potrebne medicinske opreme za prevoz težko poškodovanih.

Nazadnje pa mu očitajo še opustitev dolžnega ravnanja, zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in v funkcijo ministra za notranje zadeve, izhaja iz besedila interpelacije.

Poklukar je isti dan v odzivu na interpelacijo zatrdil, da bo vse očitke utemeljeno zavrnil ob razpravi v DZ. V zapisu na Facebooku je napovedal še, da bo ob tej priložnosti lahko predstavil tudi dobro delo ministrstva in slovenske policije v skrbi za varnost Slovenije.