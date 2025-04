Kmalu do okolja prijaznejši asfalt?

Avstrijska prestolnica potrjuje svojo vlogo pionirja na področju trajnostnega urbanega razvoja. V okviru pilotnega projekta v 23. dunajskem okrožju testirajo nove vrste do okolja prijaznega asfalta, ki bi pripomogle k zmanjšanju toplotnih otokov na mestnih območjih.

Poletna vročina postaja v mestih vse večji izziv. Klasične asfaltne površine se namreč hitro segrevajo in prispevajo k nastanku toplotnih otokov, zlasti v gosto pozidanih središčih. Zato se dunajska mestna uprava v okviru triletnega pilotnega projekta osredotoča na iskanje novih rešitev. V sodelovanju s tehniško univerzo na Dunaju testira štiri različne asfaltne zmesi, med njimi tudi tako imenovane hladne pločnike, ki naj bi pripomogli k ohlajanju urbanih okolij.

Testna površina leži na kolesarski stezi v bližini reke Liesingbach v 23. okrožju, kjer so štiri različne zmesi položene druga ob drugo na 80 metrov dolgem odseku. Ena izmed njih je klasični asfalt, druge tri pa inovativne alternative, ki se med seboj razlikujejo po barvi, vrsti kamna in uporabljenem vezivu. Poleg tega so nove vrste asfalta zasnovane tako, da zmanjšajo tresljaje pri vožnji s kolesom ali vozičkom, kar zagotavlja večjo udobnost za uporabnike.

Želimo pokazati, da lahko tovrstne rešitve resnično pripomorejo k ohlajanju mesta.

Najpomembnejše merilo v projektu je vodoprepustnost, kar pomeni, da voda ne zastaja na površini, temveč pronica v tla. Ta lastnost je odločilna za uravnavanje mikroklime in zmanjševanje toplotnih obremenitev v urbanem okolju. »Želimo pokazati, da lahko tovrstne rešitve resnično pripomorejo k ohlajanju mesta. Če se določena zmes izkaže za uspešno, jo bomo postopno uvedli tudi drugod, zlasti v mestnem središču,« poudarja vodja projekta iz mestnega oddelka za upravljanje in gradnjo cest Wolfgang Ablinger.