Nov podvig Carlsna, ob bok dosežku legendarnega Fischerja

Magnus Carlsen je le teden dni po zmagi na drugem turnirju elitne serije v naključnem šahu v Parizu, v tej različici prepričljivo slavil še na velikem odprtem turnirju v nemškem Karlsruheju. Med tristo nastopajočimi je bilo 68 velemojstrov in 16 igralcev z ratinško znamko prek 2700 točk, Carlsen pa je konkurenco dobesedno potolkel z maksimalnim izkupičkom devetih zmag v prav toliko partijah. S tem rezultatom se je vpisal na seznam zgodovinskih šahovskih predstav, ob bok dosežku legendarnega Bobbyja Fischerja, ki je na ameriškem prvenstvu leta 1963/64 dosegel 11 točk iz enajstih partij.

ČRNI NA POTEZI Bacrot – Carlsen, Karlsruhe 2025. Kako je črni rešil težavo dveh napadenih figur, skakača na c4 in lovca na a3? REŠITEV: 1…Sd2+! 2.Ka1 (2.Txd2 Df1+ 3.Td1 Dxd1#) 2…Lb4 3.Db2 Lg4 4.Tc1 Sf3 5.Sxf3 Lxf3 6.Dxg7 Sc6 in črni je s svojo damo in tremi lahkimi figurami v nadaljevanju hitro izpeljal odločilni napad na nasprotnikovega kralja.

Nekdanji svetovni prvak v standardnem šahu je leta 2023 naslov brez boja prepustil svojim naslednikom, saj v tej različici ni več našel prave motivacije. Od takrat večinoma nastopa na turnirjih s skrajšanim časom za razmišljanje, v zadnjem obdobju pa je vse bolj aktiven tudi v naključnem šahu, pri katerem je premešan položaj figur na osnovni vrsti. Obsežne otvoritvene priprave, ki so značilne za standardno različico, na ta način izgubijo pomen in igralce prisilijo k soočenju z nestandardnimi položaji od samega začetka. V ospredje tako stopijo predvsem iznajdljivost tekmovalcev, globoko pozicijsko razumevanje in tehtanje med različnimi faktorji pri ocenjevanju nastalih pozicij.

ZUPAN

Carlsen se je od devetih nasprotnikov pomeril s sedmimi velemojstri, zlomil pa jih je prav s superiornim strateškim pristopom, podkrepljenim z brezhibnim računanjem. Nekaj sreče je potreboval zgolj proti na koncu drugouvrščenemu Irancu Parhamu Mahsudluju, ki je v kaotični partiji prekoračil dovoljeni čas za razmišljanje. Pomen in težavnost stoodstotnega izkupička je Carlsen ponazoril z lastnimi besedami, ko je dejal, da mu kaj takšnega zagotovo ne bo več uspelo.

Izenačenje z Gruzijkama

Dvome o najboljši igralki na svetu pa je v dvoboju za naslov svetovne prvakinje predčasno razblinila branilka naslova Ju Wenjun. Slednja je obračun dvanajstih partij proti rojakinji Tan Zhongyi odločila v svoj prid že po devetih partijah, kolikor jih je potrebovala, da je prišla do potrebnega izkupička šestih točk in pol. Ju tako ostaja na svetovnem ženskem prestolu, na katerem sedi vse od leta 2018, s petimi zmagami v dvobojih za svetovno prvenstvo pa se je izenačila z legendarnima Gruzijkama Nono Gaprindašvili in Majo Čiburdanidze. Osem zmag Vere Menčik iz obdobja med obema svetovnima vojnama pa se v tem trenutku še vedno zdi neponovljiv dosežek.