Štirikolesnik je lahko tudi traktor, toliko jih je bilo na novo registriranih lani (FOTO)

Na spomladanskem sejmu v Komendi so si obiskovalci lahko ogledali tudi štirikolesnike. Pozorni opazovalec je lahko na nekaterih modelih opazil dve različni ceni. Nižja je veljala za štirikolesnike, ki so homologirani in registrirani kot traktorji. Za njihovo vožnjo potrebujete tudi traktorski izpit – F-kategorijo. Višja cena pa velja za štirikolesnike, ki se homologirajo kot vozila L-kategorije in se lahko vozijo s šoferskim izpitom B-kategorije. Štirikolesniki, homologirani kot traktorji, imajo maksimalno hitrost omejeno na 60 km/h. Verjetno pa so tudi stroški registracije in zavarovanja nižji kot v primeru štirikolesnikov L-kategorije.

Resnici na ljubo je uporabnost štirikolesnikov za kmetijska opravila omejena.

Gre za zakonsko možnost, da se štirikolesniki homologirajo in registrirajo kot traktorji. Načeloma bi lahko rekli, da je to zelo, zelo posebna skupina traktorjev, s katerimi lahko opravljamo določena kmetijska dela. Na primer transport s prikolico. Lahko imajo tudi priključke, kot je freza, a ta mora imeti lasten pogon. Pogosta je uporaba snežnih, plužnih desk itd. Skratka, na voljo je nekaj delovnih priključkov, resnici na ljubo pa je uporabnost štirikolesnikov za kmetijska opravila omejena.

Novoregistrirani traktorji

Ob analizi novoregistriranih traktorjev naletimo tudi na zelo specialne izvedbe traktorjev, ki jih imenujemo motorni štirikolesniki. Analitiki to skupino pri nas izločijo in vodijo statistiko novih traktorjev za bolj klasične izvedbe. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana tako navaja, da je bilo lani registriranih 932 pravih traktorjev in 728 štirikolesnikov kot traktorjev. Vključitev štirikolesnikov med analize, ki jih delamo za prave traktorje, bi bistveno spremenile rezultate. Ta problem ni samo v Sloveniji, ampak v celi evropski skupnosti. Tako da nekatere države vodijo pri statistiki tudi posebno skupino štirikolesnikov (na primer v Avstriji). Na Hrvaškem za lansko leto veljajo uradni podatki, da je bilo 4458 traktorjev na novo registriranih. Vendar njihovo združenje prodajalcev kmetijske mehanizacije opozarja, da je v tej številki vključeno tudi 3650 štirikolesnikov, od pravih 799 traktorjev pa je bilo le 222 novih, ostali pa so bili rabljeni.

Štrikolesniki kot traktorji

Analiza štirikolesnikov, ki so homologirani kot traktorji, prikazuje, da ta vozila v največji meri sodijo v dve skupini, in sicer T1b in T3b. Kategorija T1b zajema kolesne traktorje, pri katerih ima os, najbližja vozniku, širino koloteka najmanj 1150 mm, njihova masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 600 kg, oddaljenost od tal pa ne presega 1000 mm. Njihova največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h. Kategorija T3b zajema kolesne traktorje, katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, ne presega 600 kg. Njihova največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h.

V bazi o novoregistriranih vozilih v Republiki Sloveniji najdemo med podatki za leto 2024 dvanajst proizvajalcev štirikolesnikov kot traktorjev. Mednje sodijo BRP, CF Moto, Goes; Hinomoto, Kymco, Linhai; Loncin, Polaris itd. Statistična analiza modelov pa nam pokaže, da je povprečna nazivna moč teh štirikolesnikov, ki so homologirani kot traktorji, 38 kW, povprečna prostornina motorjev je 713 cm3, njihova teža pa je v povprečju 549 kg.

Štirikolesniki z

L-kategorijo

Uredba EU št. 168/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov med drugim klasificira tudi kategorije štirikolesnikov. L6e so lahki štirikolesniki, L7e težki štirikolesniki. Obe kategoriji imata še po nekaj podkategorij in podpodkategorij (ali so namenjeni za prevoz potnikov ali blaga, ali je sedež v obliki sedla – drug za drugim – ATV-izvedbe, ali pa so sedeži nameščeni vzporedno – UTV-izvedbe itd.)

Goes rerrox 4000S ima 19 kW bencinski štiristokubični motor. Tehta 345 kg. Njegova cena je 4850 EUR. Spada v kategorijo T3b – med traktorje. Kot primer kmetijske rabe ima nameščeno električno škropilnico in prikolico.

CF Moto U10 PRO EPS ima štiritaktni trivaljni motor s prostornino 963 cm3 in 66 kW moči. Homologiran je kot traktor (T1b), zato ima hitrost omejeno na 60 km/h. Prodajna cena te UTV-izvedbe je 18.990 evrov.