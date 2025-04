Se strinjate? To je po izboru revije People najlepša ženska na svetu

Demi Moore se je v velikem slogu vrnila v središče pozornosti in ikonično igralko je revija People proglasila za najlepšo žensko sveta leta 2025, piše portal news.meaww.com.

Demi, znana po nepozabnih vlogah v filmih Duh, Striptiz in GI Jane, je lani navdušila v psihološkem trilerju Substanca.

Njena upodobitev glavnega lika ni predstavljala le pomembnega povratka, temveč ji je prinesla tudi prvi zlati globus v karieri in nominacijo za oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Demi Moore o materinstvu

V iskrenem intervjuju za revijo se je 62-letna igralka ozrla na vzpone in padce svojega življenja in kariere ter delila misli o materinstvu, staranju pod žarometi in o tem, kako se z leti razvijala njena skrb zase.

Igralka, ki ima z bivšim možem Bruceom Willisom tri hčere: 36-letno Rumer, 33-letno Scout in 31-letno Tallulah je med drugim pripovedovala o radostih materinstva:

»Rojstvo otroka je eden redkih trenutkov, ko veš, da bolečina prinaša darilo. Ko znaš to prenesti na druge plati življenja, začneš dojemati, da podobno velja za vse težke stvari.«

O staranju v Hollywoodu

»Zdaj veliko bolj cenim vse, kar je moje telo prestalo, da me je pripeljalo do sem. To ne pomeni, da se kdaj ne pogledam v ogledalo in si ne rečem: "O, bog, videti sem postarana" ali "Moj obraz je povešen"- si. Ampak sprejmem, da sem danes tukaj.

In vem, da staranje ne določa moje vrednosti ali tega, kdo sem.«

O definiciji lepote

"Na nek način je lepota preprosto prisotna. Cvet lahko pogledaš in vidiš, da je lep.

Na človeški ravni je lepota zame avtentičnost in pozitivnost. Izhaja iz sprejemanja sebe in točno tistega, kar si.«

Od trpljenja k ravnovesju

Igralka je spregovorila o spremembi svojega pogleda na zdravje in dobro počutje:

»Mučila sem se. Delala sem nore stvari, kot denimo, kolesarila od Malibuja vse do Paramount studiev, kar je približno 42 kilometrov. Vse zato, ker sem v ospredje postavljala tisto, kar je bilo videti na zunaj.«

A to se je spremenilo:

»Sedaj se zavedam, da sta veliko pomembnejši moje celotno zdravje in kakovost življenja.

V preteklosti sem imela občutek, da me telo izdaja, zato sem ga skušala nadzorovati. Danes nanj ne gledam več tako. Danes ga sprejemam in to je veliko boljši odnos.«

Deljena mnenja

Dejstvo, da je bila Demi Moore izbrana za najlepšo žensko na svetu, je razdelilo splet. Medtem ko so nekateri odločitev pozdravili, so jo drugi ostro kritizirali.

»Oprostite, ampak mislim, da nekdo, ki je imel toliko plastičnih operacij kot Demi, sploh ne bi smel priti v izbor! Njena tako imenovana lepota je ponarejena!!!«

»Demi Moore mi je všeč, ampak preprosto ne mislim, da je tako zelo lepa. Ko si je popravila nos in si omislila tisto temno, ravno, skoraj indijsko pričesko, je bilo njene lepote konec.«

»Resno? Najlepša na svetu? Izgleda dobro, ampak People, tokrat ste zgrešili. Toliko čudovitih žensk obstaja – pametnih, lepih in s pravim prispevkom k družbi.«

»Morda bi se izbor moral imenovati Najlepši plastični kirurški rezultati na svetu. Tako neumen pogled na lepoto. Mladim ženskam pošiljate popolnoma napačno sporočilo. Sram vas bodi, People.«

»Izgleda dobro, ampak ne bi je smeli označevati kot nekoga, ki se lepo in naravno stara,« so se zvrstili nekateri negativni komentarji, ki jim nasproti stojijo pozitivna mnenja:

»Vedno sem jo oboževal, že od serije Splošna bolnišnica. Najljubši film? About Last Night. Super glasba. Living Inside My Heart je čudovita pesem. Zasluži si vse, kar ji prinaša življenje in skrajni čas zato je, da je nagrajena.«

»Dovolj sovraštva! Še vedno je v igri. Čeprav je imela vse operacije, dokazuje svojo vrednost! Veliko močneje kot mnoge druge!«

»Mislim, da je prelepa. Z operacijami ali brez. Če so te njena izbira, naj bodo. Videti je čudovito.«