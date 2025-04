Lepotica trčila v goloba in skoraj umrla! Srečno naključje ji je rešilo življenje (FOTO)

Na videz običajen dan se je za britansko vplivnico Mercedes Valentine končal skoraj usodno. Med vožnjo z motorjem po rezidenčni ulici v Brightonu jo je pri visoki hitrosti v obraz zadel golob, kar je povzročilo grozljiv padec.

Mercedes, ki jo na Instagramu spremlja več kot 250.000 sledilcev, je po besedah prič odletela kar 80 metrov daleč, preden je treščila ob tla. Njene poškodbe so bile tako hude, da so nekateri mislili, da je mrtva.

Tragedijo preprečil njen oče

V avtomobilu, ki je vozil za Mercedes, so bili njeni starši in sestra. Njen oče Chris, 60-letni zdravnik urgentne medicine, je nemudoma priskočil na pomoč, ko je videl hčer nezavestno ležati na tleh. Kljub priporočilom reševalcev, ki so bili zaskrbljeni zaradi morebitne poškodbe hrbtenice, je Chris v kritičnem trenutku sam odstranil njeno čelado. Kasneje se je izkazalo, da ji je ravno to rešilo življenje, saj jo je čelada dušila.

Kasneje je priznala, da je vozila prehitro. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»Krvavela sem in nisem mogla dihati – čelada me je dušila,« je povedala Mercedes, ki je v nesreči utrpela številne poškodbe, vključno s štirimi zlomljenimi rebri, zlomljenim nosom, lobanjo, ramo, razbito očesno votlino in raztreščeno medenico.

Boj za življenje

Na kraju dogodka je prišlo do napetosti med očetom in reševalci, saj so se sprva upirali njegovemu posredovanju. A Chris je vztrajal. »Moj oče je najboljši v tem, kar počne. Ko se zgodi nesreča, ga želiš imeti ob sebi,« je dejala Mercedes. Ko so reševalci imeli težave z vstavitvijo cevke, je tudi to opravil njen oče, poleg tega pa ji je pravilno namestil oporo za medenico, da bi ustavil krvavitev.

Življenje ji je rešil oče. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Njena sestra, prav tako zdravnica, je medtem v reševalnem vozilu priklopila monitor za spremljanje življenjskih funkcij. Chris je moral hčer celo oživljati.

Izgubila veliko krvi

Ko so jo stabilizirali, so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je izgubila več kot tri litre krvi. Prvi teden je preživela v nezavesti na oddelku intenzivne nege, zdravniki pa so se borili za njeno življenje.

Ko je Mercedes končno izvedela, da ji je prav oče rešil življenje, je bruhnila v jok. »Ne vem, kaj bi naredil, če bi jo izgubil,« je dejal on.

Sestra ponesrečenke je dogodek opisala kot »najbolj grozen dan v življenju«. »Ko se je zgodilo, nisem verjela, da bo še kdaj prišla domov. Oče je moral prevzeti nadzor – če nas tam ne bi bilo, bi Mercedes morda ostala paralizirana ali umrla zaradi izkrvavitve,« je dejala.

Mercedes Valentine med okrevanjem. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Mercedes pa se tudi s humorjem spominja trenutkov po odpustu iz bolnišnice: »Oče je takoj vzel okostnjaka in mi pokazal vse poškodbe – bilo je kot raziskovalni projekt.«

Čeprav njen oče sicer ne kaže čustev, ji je sestra povedala, da je jokal v prvih dneh, ko je bila še na intenzivni negi. »Spomnim se, kako težko je bilo za sestro. Jokala je in mi govorila: ‘Nočem te izgubiti’.«

Mercedes zdaj počasi okreva, a travmatična izkušnja je družino zaznamovala za vedno.