Politika je sklepanje kompromisov, a ne gnilih, meni predsednica Pirc Musarjeva

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v pogovoru za Val 202 dejala, da je politika sklepanje kompromisov, a ne gnilih. Ta misel jo vodi skozi predsedovanje, je dejala, ob tem pa poudarila pomembnost dialoga. Da ob njenem nagovoru v DZ ni bilo ne predstavnikov vlade ne poslanske skupine SDS, pa »pove več o njih, kot pove o meni«, je dodala.

»To, da v državnem zboru ni bilo ministric in ministrov in predsednika vlade, več pove o njih, kot pove o meni,« je dejala. Če se med seboj ne bodo spoštovali vsaj z osnovnim bontonom, potem sebi in družbi ne delajo nič dobrega, izpostavlja. »To, da je ven odkorakala SDS, tudi seveda pove, da so verjetno pričakovali, da z označevanjem sodnega sistema za krivosodje nisem zadovoljna,« je dodala, objave na omrežju X pa kažejo, da so njen nagovor »vsaj poslušali, če že v dvorani niso zmogli sedeti«.

»Nespoštovanje institucij pravne države, negiranje pristojnosti in omalovaževanje podsistemov je nekaj, kar je strup za Slovenijo, in če to prihaja iz ust najvišjih politikov v državi, je to še toliko huje,« je dejala. Če lahko to počnejo politiki na najvišjih funkcijah, si lahko tudi vsak državljan misli, da lahko sodišče označi za krivosodje, ali »za določen postopek, da je farsa«. Vrh politike mora ubrati drugačno pot, je prepričana, morebitne napake v sistemu pa popraviti.

Kot pravnica lahko pove

Dotaknila se je tudi sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo nezakonitost sklepa pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića. »Kot pravnica vam lahko povem eno stvar: ko sodišče reče, da je prišlo do absolutne kršitve postopka, da o vsebini niti odločati ne morejo in je zaradi tega sklep o imenovanju generalnega direktorja nezakonit, potem bi nam morali zvoniti vsi zvonci. Vse to opravičevanje, kako ta sklep ne vpliva na sklep o imenovanju in tako naprej, ni prava smer.« je dejala. Meni, da bi policija morala ponoviti postopek, če želi umakniti vsako senco dvoma z imenovanja Jušića, če je izpolnjeval pogoje pred dvema letoma, jih izpolnjuje tudi danes.

»Ni na meni, da bom zdaj komu govorila, ali naj odstopi ali ne, to je, veste, tista notranje moralno-etična drža vsakega na najvišji funkciji. V Sloveniji te moralne drže nimamo ravno veliko,« je odgovorila na vprašanje, ali bi moral odstopiti minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. »Saj ni prvič v zgodovini, da so se kakšne take afere dogajale, pa so se ljudje oklepali svojih pozicij do zadnjega diha. Tu govorimo o politični higieni, o politični kulturi, očitno 33 let samostojnosti še ni dovolj, da bomo ali pa smo dozoreli v tej smeri, mogoče smo še vedno malce v puberteti,« je dodala.

Da predsednik vlade Robert Golob še vedno ponavlja, da Poklukarju in Jušiću še vedno zaupa, je po mnenju predsednice njegova stvar. »Mora pa že vedeti, zakaj,« je pristavila.

O odnosu s predsednikom vlade je dejala, da se ne sestajata enkrat na mesec, a so njena vrata vedno odprta, tudi zdaj se dogovarjata za nov termin in upa, da ga bosta uskladila do novega leta. »Če se vrnem na izhodišče začetnih razmišljanj, brez pogovora v politiki ne gre, sama predstavljam vrh te države, predsednik vlade predstavlja vrh izvršilne veje oblasti. A ni logično, da bi se morala pogovarjati med sabo? Meni je to logično,« je sklenila.