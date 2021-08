V tožbo, ker se je v bolnišnici okužil s koronavirusom in umrl

V letu in pol covidne pandemije smo bili priča številnim tragičnim zgodbam. In sorodniki tistih, ki so boj s covid-19 izgubili so prepričani, zdaj iščejo krivce in odgovorne za smrt svojih najbližjih. Hrvaški mediji poročajo, da je na klinični center Zagreb prišla prva tožba, ker se je pokojnik med zdravljenjem v bolnišnici okužil z virusom in zaradi posledic okužbe tudi umrl. A menda naj ne bi bil to edini primer. Neuradno naj bi bilo takšnih primerov še vsaj šest, poroča RTL.



Do podobnih situacij, da je prihajalo do okužb med hospitalizacijo, je prihajalo tudi drugod po svetu in ne samo pri naših južnih sosedih. V naših dveh največjih bolnišnicah smo preverili, ali so tudi oni morda prejeli odškodninski zahtevek ali tožbo zaradi okužbe in kasnejše smrti. »Do sedaj proti UKC Maribor ni bil vložen noben odškodninski zahtevek ali pa tožba v zvezi s tem, da bi se pacient med obiskom bolnišnice okužil s koronavirusom in kasneje zaradi zapletov umrl,« so pojasnili v UKC Maribor. UKC Ljubljana pa odgovarja še bolj na kratko: »Takšnega oziroma podobnega odškodninskega zahtevka v UKCL nismo prejeli«.



Covid je sicer v Sloveniji terjal 4.429 smrtnih žrtev in še vedno močno hromi naša življenja. V Sloveniji v zadnjem času število okužb znova narašča, kar pred novim začetkom šolskega leta spravlja v obup številne Slovence in Slovenke.

