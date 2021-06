V soboto spet več okužb, število hospitaliziranih se ne zmanjšuje

V Sloveniji so pristojni v soboto opravili 857 PCR-testov in potrdili 19 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 2,2 odstotka. V bolnišnici se zdravi 75 ljudi, 22 jih potrebuje intenzivno nego. Umrla ni nobena oseba s covidom 19.Sledilnik za covid 19 opozarja, da številno primerov okuženih z indijsko (delta) različico narašča tudi pri nas. Na to je opozoril tudi Andrej Trampuž , ki poziva ljudi, naj se cepivo v čim večjem številu, saj nas sicer jeseni ne čaka nič dobrega.