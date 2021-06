Trampuž zaskrbljen: Različica delta se širi s svetlobno hitrostjo

Epidemiološka slika je v Sloveniji še naprej spodbudna, v petek so pristojni potrdili le 11 novih primerov okužb z novim koronavirusom. Nekatere pa vseeno skrbi indijska (delta) različica virusa. Pri nas so odkrili 18 primerov, ki niso povezani s potovanji. Nekatere države so zato preklicale sproščanje ukrepov, denimo Portugalska, v Izraelu, kjer je precepljenost izredno visoka, pa so maske v notranjih prostorih znova obvezne. O indijski različici je v oddaji 24ur zvečer spregovoril vodja infektologije v največji berlinski bolnišnici Andrej Trampuž.

Eden okuži do osem ljudi

Indijska različica bo po Trampuževih besedah postala postala glavna različica v naslednjih tednih, ker da se izredno hitro širi. »Pri prvi različici je en bolnik okužil tri ljudi, pri tej različici pa en okuženi okuži od šest do osem ljudi.« Po njegovem je dobra novica, da smo že cepili starejše ljudi in tudi kronične bolnike, zato meni, da se bodo pretežno okuževale mlajše osebe, pri katerih potek bolezni ni tako težak.

Kot pri prehladu

Za angleško različico je značilna izguba okusa in voha. Trampuž pa opozarja, da se pri indijski lahko pojavijo samo simptomi, podobni prehladu. »Pri različici delta je to redkeje, ampak se tudi pojavlja, samo test pa lahko pokaže, ali gre za koronavirusno okužbo ali kakšno drugo prehladno obolenje. Je pa mogoče pričakovati, da bo jeseni znova več okužb, zato je to prava tekma s časom. Ljudje se morajo cepiti, da bomo ta virus držali v šahu. Precepiti moramo dovolj ljudi, preden se bo ta različica razširila. Naš cilj je precepiti 80 odstotkov ali, še boljše, 100 odstotkov prebivalcev pred jesenjo.«



Trampuž poudarja še, da se tudi pri tej različici pojavljajo težji primeri, zato je treba narediti vse, da preprečimo širitev virusa.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: