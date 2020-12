V SMC odločili, ali bodo podprli Erjavca

Ugibanja o tem, ali bo Desusu iz koalicije sledila tudi stranka SMC, je danes že razjasnil gospodarski ministerČeprav je bilo še danes slišati neuradne informacije o tem, da so v Počivalškovem taboru mnenja o tem deljena, je ta sporočil, se je poslanska skupina SMC soglasno odločila, da ne bo podprla morebitne kandidature predsednika Desusaza mandatarja nove vlade.Po njegovih navedbah bodo pripravili platformo, v kateri bodo določili strategijo nadaljnjega delovanja stranke. Prav tako po Počivalškovih navedbah ostajajo v SMC odprti za dogovor z vsemi, ki želijo pozitiven razvoj Slovenije.Na vprašanja Počivalšek ni odgovarjal. Tako tudi še ni znano, ali na glasovanju o konstruktivni nezaupnici, ki jo napovedujejo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, poslanci SMC morda ne bi prevzeli glasovnic. O tem se namreč ugiba v zadnjih dneh.S svojimi poslanci se je danes sešel tudi predsednik Desusa, ki bo poskušal prepričati vse svoje poslance, da bi sledili odločitvi organov stranke. Svet Desusa je Erjavca podprl pri izstopu iz koalicije, ni pa še jasno, ali mu bodo sledili vsi poslanci.innaj bi na svetu stranke že podprla oba sklepa, so pa v preteklih dneh iz poslanske skupine že prihajale informacije, da morda vsi ne bodo sledili tej odločitvi in se bodo morda odločili celo za samostojno pot. Za zdaj poslanci še molčijo.Vlado je danes zapustil tudi, prav tako član Desusa, ki je odstopil kot zdravstveni minister